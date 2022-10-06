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الإشراف العام
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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ديني

دائماً أشك في أي ركعة أصلي هل الثالثة أم الرابعة .. فماذا أفعل

صدى البلد

قال الدكتور محمود شلبي، أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه فيما أرشدنا رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عند الشك في عدد ركعات الصلاة، فإننا نبني على اليقين أو الأقل.

وأوضح «شلبي» في إجابته عن سؤال: «ماذا تفعل إذا شككت فى عدد الركعات أثناء الصلاة؟»، أنه إذا شك الشخص في عدد الركعات التي صلاها، إذا ما كانت ركعتين أم ثلاثا، فعليه أن يبني على الأقل وهما ركعتان، منوهًا بأننا نبني على العدد اليقين أو الأقل، ثم يسجد سجدتين للسهو قبل التسليم.

واستشهد بقوله -صلى الله عليه وسلم-: «إِذَا شَكَّ أَحَدُكُمْ فِي صَلَاتِهِ فَلَمْ يَدْرِ كَمْ صَلَّى أَرْبَعًا أَوْ ثَلَاثًا فَلْيَطْرَحِ الشَّكَّ وَلْيَبْنِ عَلَى الْيَقِينِ ثُمَّ لِيَقُمْ فَيُصَلِّي رَكْعَةً ثُمَّ يَسْجُدْ سَجْدَتَيْنِ وَهُوَ جَالِسٌ قَبْلَ التَّسْلِيمِ».

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ومن جانبه قال الشيخ محمد عبدالسميع أمين الفتوى بدار الإفتاء، إنه في حالة وجود وسواس وشك في عدد ركعات الصلاة ننصح أن يبني المصلي على الأقل في عدد الركعات لو شك أنه في الركعة الثالثة أم الرابعة فليكمل على الثالثة.

وأكدت لجنة الفتوى بمجمع البحوث الإسلامية، أن الإمام إذا زاد في عدد ركعات الصلاة فيجب على المُصلين خلفه أن ينبهوه بالتسبيح فإن لم يستجب الإمام فلا تصح متابعته، إذا كانوا متيقنين من خطأ الإمام، وإن قاموا مع الإمام فسدت صلاتهم.

وأضافت اللجنة في إجابتها عن سؤال: «ما حكم إذا زاد الإمام عن 4 ركعات في صلاة العصر؟»: أن الإمام إذا وقف وزاد في عدد الركعات ولم ينتبه إلى الخطأ والسهو فالمأموم هنا مُخير بين أن ينتظر الإمام جالسًا في التشهد ليسلم معه عند تسليمه أو ينوي المفارقة ويسلم.

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هل يجب إعادة الصلاة عند السرحان 


قال مجمع البحوث الإسلامية، إن السرحان في الصلاة لا يبطلها، وإنما هو اختلاس يختلسه الشيطان من صلاة العبد، ولا يجب به سجود السهو ما دام قد أتى بأركانها وواجباتها، لكنه ينقصها نقصانًا كبيرًا.

وأضاف في إجابته عن سؤال: «هل يجب اعادة الصلاة عند السرحان وعدم الخشوع فيها؟»، أنه إذا قام المسلم إلى الصلاة عليه أن يستشعر عظمة من قام بين يديه، وأن يؤمن إيمانًا كاملًا بأن الله تبارك وتعالى يعلم ما توسوس به نفسه.


وتابع: إن يحرص غاية الحرص أن يجمع قلبه على ما يقول ويفعل فى صلاته وألا يذهب بفكره وعقله يمينًا وشمالًا، وإذا حدث له ذلك، فعليه أن يتفل عن يساره ثلاثًا ويستعذ بالله من الشيطان الرجيم، والتفل دون البصق، حيث إن التفل هو إخراج للهواء فقط، دون غيره من البصاق».

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

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