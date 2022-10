جامعة كفر الشيخ تنظم مؤتمرا للتغيرات المناخية والحاجة لنهج عالم واحد

نظمت جامعة كفر الشيخ، مؤتمرًا بعنوان" التغيرات المناخية والحاجة إلى نهج عالم واحد صحة واحدة "CLIMATE CHANGE AND THE NEED FOR ONE WORLD... ONE HEALTH APPROACH، بمشاركة كليات الطب، طب الفم والأسنان، الصيدلة، التمريض، الطب البيطري والعلاج الطبيعي، وكليتي الزراعة وعلوم الثروة السمكية والمصايد" بدءا من 5 أكتوبر ولمدة 3 أيام بالغردقة.

يأتي هذا المؤتمر، تحت رعاية الدكتور محمد أيمن عاشور، وزير التعليم العالي والبحث العلمي، والدكتور عبد الرازق دسوقي، رئيس الجامعة، وإشراف الدكتور محمد عبد العال، نائب رئيس جامعة كفرالشيخ لشئون التعليم والطلاب، ومنسق عام المؤتمر الدكتور حسن يونس.



جاء ذلك بحضور الدكتور يوسف الغرباوى، رئيس جامعة جنوب الوادى، والدكتور ناصر مندور رئيس جامعة قناة السويس، والدكتور علي أبو شوشة، الدكتور رضا صالح، نائبا رئيس الجامعة السابقين، والدكتور إسماعيل القن، عميد كلية الطب البيطري، الدكتور رمضان الدوماني، عميد كلية الصيدلة، والدكتور إيناس الجندي، عميد كلية طب الفم والأسنان، والدكتور يحيي زكريا عميد كلية الزراعة، ولفيف من أعضاء هيئة التدريس من الجامعات المصرية فى مجال الطب البيطري، الطب البشري، طب الأسنان، والصيدلة، والعلاج الطبيعى والعلوم، والزراعة.

ويأتي المؤتمر في إطار اهتمام جامعة كفرالشيخ بقضية المناخ، والمساهمة في تنفيذ الهدف الخامس من الاستراتيجية الوطنية المصرية لتغير المناخ 2050 التي تركز على تعزيز البحث العلمي وإدارة المعرفة ونقل التكنولوجيا للتخفيف من آثار تغير المناخ.

ويتضمن المؤتمر محاور: التغييرات المناخية وتأثيرها على النباتات والمجتمعات البشرية، وتأثير التغييرات المناخية على التعليم والصحة، والاقتصاد الأخضر، ودور الجامعات فى رفع الوعي بالتغييرات المناخية.

ويهدف المؤتمر إلى دعم البحث والتطوير في المشروعات التطبيقية المُرتبطة بمحاور التغيرات المُناخية وتطوير البحث العلمي في هذا المجال، بالإضافة إلى التكامل مع مختلف الجهات للحد من التغيرات المُناخية، وتعزيز دور مصر في ملف التغيرات المُناخية على مستوى العالم.

وأكد الدكتور عبدالرازق دسوقي رئيس جامعة كفرالشيخ، أن الجامعة تؤمن بأهمية التعامل بجدية مع هذه المتغيرات المناخية من خلال عدة محاور تشمل تقليل أي تأثير سلبي للأنشطة داخل الجامعة على المناخ، والتعامل بإيجابية مع تأثيرات تغير المناخ، والمساهمة بفعالية في تحسين البيئة لمواجهة التغيرات المناخية.

وأضاف رئيس جامعة كفر الشيخ، سعت إدارة الجامعة إلى إبراز دورها في تطوير التقنيات التكنولوجية وتعزيز الابتكار في مجال التغيرات المناخية.

وأوضح أن الجامعة تسعى جاهدة للمحافظة على استدامة الموارد الطبيعية من خلال إطلاق عدة مبادرات لترشيد الاستهلاك، مشيراً إلى أن الجامعة لها تصنيف متميز ضمن الجامعات العالمية الخضراء صديقة البيئة، فضلاً عن تشجيع أعضاء هيئة التدريس والباحثين على التقدم بمشروعات بحثية قابلة للتطبيق في مجال الحد من تأثيرات تغيرات المناخ.

IMG-20221006-WA0071

IMG-20221006-WA0070

IMG-20221006-WA0067

IMG-20221006-WA0069

IMG-20221006-WA0068

IMG-20221006-WA0066

IMG-20221006-WA0065

IMG-20221006-WA0064

IMG-20221006-WA0060

IMG-20221006-WA0061