شبهوه بمايكل چاكسون.. موهبة جديدة تخطف الأنظار عبر السوشيال ميديا| فيديو وصور

بكاريزما وحركات رقص مميزة، خطف عبد الله أنظار رواد السوشيال ميديا بحضوره في فيديوهات قصيرة شاركها مع الجمهور على مواقع التواصل الاجتماعي، وشبهه الكثيرون بمايكل چاكسون، لإتقانه الرقص على طريقته.

وقال عبد الله ابن عين شمس، في بث مباشر على موقع "صدى البلد" أنه يجسد طريقة مايكل جاكسون لحبه الشديد له، وتعجبه حركات الرقص الملفتة مع الملابس المميزة التي تضيف إليه طابع مختلف.

وتابع أنه يلقى الدعم الكبير لفيديوهاته عبر السوشيال ميديا، تدفعه التعليقاتل الإيجابية للإستمرار نحو شغفه في الرقص، وعلى النقيض يهاجمه البعض لمحاولته السير على خطوات مايكل جاكسون دون تجديد.

ويحلم عبد الله بالوصول إلي العالمية في الرقص على طريقة مايكل جاكسون الذي يعتبره مثله الأعلى، وأن يستمر في تطوير ذاته إلي أن يصل إلي مستوى عالمي لا مثيل له.

واختتم حديثه برسالة لكل شاب بأن يسعى نحو شغفه ولو كان أمر غير شائع مع عامة الناس، يكفيه أن يحركه حبه للمجال إلي تحقيق ذاته يوماً ما ليكون نجما لامعا.