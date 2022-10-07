مخرج مسرحية "أهلا رمضان" يكشف عن سبب خلافه مع محمد رمضان .. فيديو

قال المخرج أحمد البدري؛ إن الفنان محمد رمضان تسبب في حدوث خلاف معه في مسرحية "أهلا رمضان" وهذا حدث بسبب أنه أثناء تأدية البروفات جلس في آخر المسرح لتكون الرؤية متكاملة بالنسبة له ثم أعطى بعض التعليمات للممثلين على خشبة المسرح لكن بصوت مرتفع حتى يتم سماعه؛ فقال محمد رمضان أنت بتزعق ليه فاضطر “أحمد البدري” لمغادرة المسرح، قائلا :" أخذت عربيتي ومشيت و هما جم ورايا وجابوني وتصافينا معا".

أضاف أحمد البدري خلال لقاءه في برنامج نص الكلام المذاع على قناة النهار مع الإعلامية راغد شلهوب؛ أن انفعاله لصالح الفنانين والمسرحية بشكل عام؛ مضيفا انه تحدث مع شقيق محمد رمضان وبعد فتره تغيرت أرقام التليفونات وأحوال الناس بجانب النفوس والزمان.

أوضح أحمد البدري أنه تذكر موقف للفنان عادل امام اثناء وجوده في بيروت توفى والد الفنان عادل إمام فطلب المنتج من عادل إمام بوقف العرض فرفض إحتراما لجمهوره وتقديرا لإستقباله في لبنان.