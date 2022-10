أول برومو لفيلم سوبر ماريو الجديد بطولة كريس برات| شاهد

تستعد قاعات السينما لاستقبال أول فيلم لايف أكشن من سلسلة سوبر ماريو الشهيرة وهي Super Mario Bros بعد طرح البرومو الدعائي الخاص به.

يعود سوبر ماريو Super Mario Bros إلى الشاشة الكبيرة وهو من بطولة كريس برات، وأنيا تايلور جوي، جاك بلاك، سيث روجين، وغيرهم.

يطرح فيلم سوبر ماريو الجديد Super Mario Bros يوم 7 أبريل المقبل على مستوى العالم بعد تأجيل فترة طويلة.

فيلم سوبر ماريو

أعلنت شركة يونيفرسال عن تأجيل طرح فيلم سوبر ماريو المقتبس من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة حتى عام 2023، بعدما كان مقررا عرضه في 21 ديسمبر المقبل ضمن موسم العطلات.

وقررت الشركة عرض فيلم سوبر ماريو الجديد Super Mario Bros في 7 أبريل 2023، بأمريكا الشمالية، وسيكون له إصدار ياباني يوم 28 أبريل من نفس العام.

بدأ العمل على مشروع فيلم Super Mario Bros في عام 2018، ويتشارك في إنتاجه عدد من الاستوديوهات العالمية منها صناع أفلام Despicable Me و Sing.

وتسعى شركة يونيفرسال لطرح فيلم Puss in Boots: The Last Wish في نفس موعد سوبر ماريو يوم 21 ديسمبر لتعويض خسائر تأجيل العمل المنتظر، وهو من بطولة أنطونيو بانديراس وسلمى حايك وفلورنس بيو، وأوليفيا كولمان، وغيرهم.