تأجيل طرح فيلم سوبر ماريو حتى أبريل 2023

أعلنت شركة يونيفرسال عن تأجيل طرح فيلم سوبر ماريو المقتبس من سلسلة ألعاب الفيديو الشهيرة حتى عام 2023، بعدما كان مقررا عرضه في 21 ديسمبر المقبل ضمن موسم العطلات.

وقررت الشركة عرض فيلم سوبر ماريو الجديد Super Mario Bros في 7 أبريل 2023، بأمريكا الشمالية، وسيكون له إصدار ياباني يوم 28 أبريل من نفس العام.

This is Miyamoto. After consulting with Chris-san, my partner at Illumination on the Super Mario Bros. film, we decided to move the global release to Spring 2023–April 28 in Japan and April 7 in North America. My deepest apologies but I promise it will be well worth the wait. — Nintendo of America (@NintendoAmerica) April 26, 2022

بدأ العمل على مشروع فيلم Super Mario Bros في عام 2018، ويتشارك في إنتاجه عدد من الاستوديوهات العالمية منها صناع أفلام Despicable Me و Sing.

يشارك في التمثيل الصوتي لفيلم سوبر ماريو Super Mario Bros مجموعة من النجوم منهم كريس برات، أنيا تايلور جوي، تشارلي داي، جاك بلاك، سيث روجن، وغيرهم.

وتسعى شركة يونيفرسال لطرح فيلم Puss in Boots: The Last Wish في نفس موعد سوبر ماريو يوم 21 ديسمبر لتعويض خسائر تأجيل العمل المنتظر، وهو من بطولة أنطونيو بانديراس وسلمى حايك وفلورنس بيو، وأوليفيا كولمان، وغيرهم.