طباعة يد آلية تتجاوز مستوى لعبة سوبر ماريو في ثوان.. فيديو

برسومات ثلاثية الأبعاد 3D..

ابتكر باحثو جامعة ماريلاند، يد آلية مطبوعة برسومات ثلاثية الأبعاد 3D، حققت الفوز بـ لعبة سوبر ماريو براذرز Super Mario Bros، بالإصدار الذي طورتها شركة نينتيندو الصينية في ثمانينيات القرن الماضي، وقد حقق هذا الإصدار نجاحا كبيرا آنذاك.

وبحسب ما ذكره موقع "cnet" التقني، تستلزم الروبوتات اللينة أنواعا جديدة من الروبوتات المرنة أو القابلة للنفخ التي تعمل بالماء أو الهواء، بدلاً من الكهرباء، حيث قام فريق الجامعة البحثي بطباعة أجزاء الروبوت مجمعة بالكامل بطابعة ثلاثية الأبعاد مع دوائر فلو يديك متكاملة دفعة واحدة.

وبقيادة الأستاذ المساعد بجامعة ميريلاند في الهندسة الميكانيكية، رايان دي سوكول، بتصميم دائرة فلو يديك متكاملة، تسمح لليد المتطورة بالعمل استجابة لقوة ضغط تحكم واحد.

واستخدام الفريق طباعة ثلاثية الأبعاد من PolyJet، ويمكن أن يؤدي الضغط المنخفض على الإصبع الأول للروبوت إلى جعل ماريو يمشي والضغط العالي يجعله يقفز أثناء لعب لعبة الفيديو.

وقام الفريق بإعداد برنامج يقوم بالتبديل بين الضغوط المنخفضة والمتوسطة والعالية، ونتيجة لذلك، تجاوزت يد الروبوت المستوى الأول من لعبة Super Mario Bros في أقل من 90 ثانية.

نسخة نادرة من لعبة سوبر ماريو الأغلى فى التاريخ

ذكر تقرير نشره موقع "cnet" التقني، بأن نسخة نادرة من لعبة سوبر ماريو مختومة من Super Mario 64 تم بيعها في مزاد Heritage Auction مقابل 1.56 مليون دولار، مما يجعلها أغلى لعبة فيديو في التاريخ.

وكانت النسخة النادرة Super Mario 64 أول إصدار من لعبة سوبر ماريو برسومات ثنائية الأبعاد 2D، ويضعها في عالم الألعاب ثلاثية الأبعاد، كما تعتبر سوبر ماريو 64 واحدة من أكثر الألعاب تأثيرًا في تاريخ الألعاب العصور.