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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

فن

في ذكرى ميلادها .. صلة القرابة بين نعيمة عاكف وصابرين

نعيمة عاكف وصابرين
نعيمة عاكف وصابرين

يوافق اليوم ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف التي كانت موهبة فريدة ومتميزة في الرقص والغناء غزت بأعمالها تاريخ سينما الأبيض والأسود وتركت بصمة واضحة. 

ولدت نعيمة عاكف 7 أكتوبر 1929 في طنطا، وانتقلت مع أسرتها إلى القاهرة ثم التحقت بفرقة نعيمة مصابني، لكنها تركتها بعد فترة قليلة للعمل في ملهى الكيت كات.

موهبة نعيمة عاكف لم تكن مفاجئة فهي تنتمي لعائلة فنية ورياضية، وكان جدها إسماعيل عاكف مدربا للجمباز واللياقة البدنية بمدرسة الشرطة، وكون مستقبلا سيرك عاكف الشهير. 

قدمت نعيمة عاكف التي تعد خالة والدة الفنانة صابرين، مع فرقة السيرك عروضا استعراضية شهيرة، وشاركت في ترويض الوحوش، والأكروبات في مصر.

حصلت نعيمة عاكف على لقب "اللهلوبة"، بعدما اكتشها المخرج حسين فوزي وزميله عباس كامل، وقرر صديقهما حسين كمال استغلال هذه الموهبة في السينما لتطويع قدراتها الفنية. 

تزوجت نعيمة عاكف من المخرج الشهير حسين فوزي، وقررت تحسين مستواها التعليمي فتلقت دروسا في ثلاث لغات وهي العربية والإنجليزية والفرنسية. 

 

 حصلت نعيمة عاكف علي لقب أحسن راقصة في العالم من مهرجان الشباب العالمي بموسكو عام 1958 ضمن خمسين دولة شاركت في هذا المهرجان، حينما سافرت مع وفد مصري لتقديم عروضا استعراضية أنذاك. 

 

من أشهر أفلام نعيمة عاكف، لهاليبو، وأحبك يا حسن، تمر حنة،  العيش والملح، فتاة السيرك وغيرها من الأعمال الشهيرة. 

نعيمة عاكف الفنانة صابرين عباس كامل اللياقة البدنية الكيت كات لهاليبو

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