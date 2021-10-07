ذكرى ميلاد نعيمة عاكف|أبرز المحطات فى حياة لهاليبو السينما المصرية

تحل اليوم ٧أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة نعيمة عاكف والتى لقبت بـ لهاليبو السينما"، و"صاحبة رقصة الكلاكيت"،ونرصد فى السطور التالية أبرز المحطات فى حياة نعيمة عاكف…

بدايتها الفنية

انتقلت من طنطا إلى القاهرة مع أسرتها لتعمل فى فرقة بديعة مصابنى لكنها لم تستمر طويلا لتعمل فى ملهى الكيت كات.

لازمت جدها إسماعيل عاكف الذى كان يعمل مدربا للجمباز واللياقة البدنية لكنه ترك هذه الوظيفة وكون السيرك الشهير بـ "سيرك عاكف".



نالت لقب أحسن راقصة فى العالم من مهرجان الشباب العالمى بموسكو عام 1958.

شاركت على مدار حياتها فى بطولة 25 فيلما سينمائيا أشهرها "أحبك يا حسن" و"فتاة السيرك" و"لهاليبو" و" تمر حنة".

نعيمة عاكف



زواجها وانفصالها عن المخرج حسين فوزي



لم تكن نعيمة عاكف موفقة فى حياتها العاطفية، وربما السبب هو ضريبة الشهرة التى حققتها، وبدأت بالحب والاحتكار وانتهت بالغيرة والطلاق.

كانت البداية كراقصة في فيلم "ست البيت"، وتوالت بعد ذلك أعمالها الفنية ليأخذها المُخرج حسين فوزي، لتشارك في بطولة فيلم "العيش والملح"، ثم بعد ذلك عمل عقد احتكار وتزوجها، ليُخرج أغلب أعمالها السينمائية من "بلدي وخفة، بابا عريس، فتاة السيرك، جنة ونار، تمر حنة، يا حلاوة الحب" ويكون "لهاليبو" أول بطولة لها.

وعلى الرغم من فارق السن الكبير بين المخرج و"عاكف"، فقد تزوجها عام 1953، ونقلها إلى فيلا في حي مصر الجديدة، وقامت بتعليم نفسها فاستعانت بمدرسين تلقت منهم دروساً في العربية والإنجليزية والفرنسية، وبذلك أصبحت تتحدث ثلاث لغات.

يرجع انفصال نعيمة عاكف عن "فوزي"، بسبب انطلاقها في مختلف المجالات، إضافة إلى سفرياتها المتعددة، فدبت الغيرة في قلب المخرج ما أدى إلى تعثر حياتهما الزوجية وتم الطلاق، لتتزوج بعده من المحاسب صلاح الدين عبدالعليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد "محمد".

نعيمة عاكف



إصابة نعيمة عاكف بسرطان الأمعاء



لم تستمر الحياة طويلًا، فكان الموت يقترب منها دون إنذار، حيث شعرت ببعض الألم أثناء عملها في فيلم "بياعة الجرايد" عام 1963، فاكتشفت بعد إجراء الفحوصات أنها مُصابة بداء سرطان الأمعاء، وكان الألم يشتد عليها من فترة لأخرى حتى وافتها المنية عام 1966، عن عمر لا يتعدى الـ 36 عامًا، بعد صراع مع المرض دام 3 سنوات، إثر مشوار فني زاخر، استمر 17 عامًا.