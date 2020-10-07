في ذكرى ميلاد نعيمة عاكف.. تعرف على عدد زيجاتها

يحل اليوم الأربعاء 7 أكتوبر ذكرى ميلاد الفنانة الراحلة نعيمة عاكف التي ولدت في 7 أكتوبر عام 1929، ورحلت عام 1966 عن عمر ناهز الـ37 عاما بعد صراع مع مرض السرطان.





نعيمة عاكف تزوجت مرتين الأولى من المخرج حسين فوزي رغم فارق السن الكبير بينهما، وأخرج لها كثيرا من الأفلام الناجحة، ولكنها انفصلت عنه لتتزوج من المحاسب صلاح الدين عبد العليم، وأنجبت منه ابنها الوحيد محمد.





ولدت نعيمة عاكف، في مدينة طنطا لأب يمتلك سيركًا يقدم فيه عروضا فنية خلال الاحتفال بمولد السيد البدوي، حيث خرجت الطفلة نعيمة إلى الحياة لتجد نفسها بين الوحوش والحيوانات.





انفصل والداها وهي في العاشرة من عمرها، الأمر الذي جعل والدتها تغادر إلى القاهرة ومعها بناتها الخمس، واستقر بهن المقام في شقة متواضعة بشارع محمد علي، ما جعل الطفلة نعيمة تقوم بالرقص في شوارع القاهرة مع شقيقاتها؛ من أجل تدبير نفقات المعيشة مع والدتهن.





قدمت نعيمة عاكف، الرقص والغناء والمونولوج وأجادت فن التمثيل، أسعدت الملايين بفنها الراقي، فمع هذا الفن والتوهج كان حظها في هذا العالم قليلا، فقد هاجمها المرض الذي أنهى حياتها التي كانت مفعمة بالنشاط والحيوية وحب الحياة.





بدأت نعيمة عاكف، في تعلم فن الرقص والاستعراض من خلال السيرك الذي يمتلكه والدها، وبدأت بالعمل فيه وهي لم يتجاوز عمرها الرابعة، واستطاعت أن تخطف الأنظار إليها بحركاتها البهلوانية الرشيقة، واستحوذت على الأضواء من باقي أعضاء الفرقة على الرغم من صغر سنها.