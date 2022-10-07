أسعار الأسماك والجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة 7-10-2022

ينشر موقع “صدى البلد”أسعار الأسماك بأنواعها المختلفة و المأكولات البحرية خلال تعاملات اليوم الجمعة 7 أكتوبر 2022 وفقا لآخر تحديث للبوابة الإلكترونية لـ" سوق العبور " لتجارة الجملة.

أسعار الأسماك بانواعها اليوم الجمعة فى سوق العبور

أسعار الأسماك فى سوق العبور حيث استقر سعر سمك بلطى بأنواعه ..سجل كيلو سمك بلطي1 سعرًا يتراوح بين 33 إلى 37جنيها و سمك بلطي نمرة "2" يتراوح سعره من 26 إلى 30جنيه و سمك بلطى اسوانى من 20 الى 40 جنيه، سمك فيله بلطى من 30 الى 160جنيه.



وتراوح سعر كيلو سمك قشر بياض ما بين 80و 110جنيهًا،بياض املس 1 بلدى بين 60 و 100 جنيها ،بياض املس 2 (خليجى ـ بحيره ناصر ـ مزارع) بين 30 و 50 جنيها



أسعار أسماك البوري

وسجل سعر كيلو سمك البوري 1 نحو 84جنيها ، تراوح سمك بوري2 بين 42 الى 58جنيها.



أسعار أسماك المكرونة بأنواعها

فيما بلغ سعر كيلو سمك المكرونة المجمدة نحو 40 جنيها، سعر كيلو سمك المكرونة السويسى 110جنيها.

تراوح سعر كيلو سمك موسي من 170الى 270جنيها .

كما سجل كيلو سمك المرجان المجمد سجل سعر 30 جنيها .

أسعار أسماك البربون

سجل سعر كيلو سمك بربون 1 نحو 85 جنيها ، سمك بربون 2 نحو 58 جنيه ، سمك بربون مجمد 35 جنيها،.

سجل سعر كيلو سمك الدنيس اليوم الجمعة فى سوق العبور من 100 الى 160 جنيه للكيلو.

وسجل سعر(سبيط -كاليمارى -سابيا ) اليوم الجمعة فى سوق العبور مابين 110 الى 190جنيها ، كابوريا من 30 الى 60جنيها .

أسعار الجمبري فى سوق العبور اليوم الجمعة .

ونرصد أسعار الجمبري بأنواعه فى سوق العبور اليوم الجمعة .



تراوحت أسعار الجمبري جامبو ما بين 370 إلى 450 جنيها

سجلت أسعار الجمبري 1 مابين 290 الى 350جنيها.

تراوحت أسعار الجمبري 2 مابين 160الى 260جنيها.

سجلت أسعار الجمبري 2 مجمد مابين 90 الى 170 جنيها.

وسجل أسعار الجمبري 3 مابين 65 الى 135جنيها.



يعد سوق العبور اكبر سوق لتجارة الجملة بجمهورية مصر العربية ومحافظة القاهرة.