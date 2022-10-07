بيطري الشرقية تحرر 12 محضرا ويضبط 98 كيلو لحوم وجمبري مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة و ضبط 98 كجم لحوم وجمبري مخالفة ما بين 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 26 كجم لحوم مصنعة مجهولة المصدر و7 كجم جمبري غير صالحة للإستخدام الآدمي وتم تحرير محاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.