عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

بيطري الشرقية تحرر 12 محضرا ويضبط 98 كيلو لحوم وجمبري مخالفة

لحوم مخالفة
لحوم مخالفة

أكد الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية على مدير مديرية الطب البيطري بتكثيف الحملات التفتيشية والرقابية على المعارض و شوادر بيع اللحوم ومحلات الجزارة و المطاعم وثلاجات الحفظ والمصانع وسيارات بيع اللحوم لضبط الأسعار ، والتأكد من صلاحية المنتجات المعروضة ومراعاتها لكافة الإشتراطات الصحية والبيئية والإشراف على المذبوحات بالمجازر الحكومية ومجازر الدواجن للحفاظ على صحة و سلامة المواطنين ، مشدداً على ضرورة إتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين.

وأضاف اللواء دكتور إبراهيم محمد متولي مدير مديرية الطب البيطري أن المديرية وإدارة المجازر والتفتيش على اللحوم وأقسام الصحة بالإدارات البيطرية بالإشتراك مع الجهات المعنية "مجالس المدن – الرقابة التموينية – مباحث التموين – الرقابة الصحية – الرقابة الإدارية بالشرقية" قامت بتنفيذ حملات تفتيشية لضبط سوق اللحوم والدواجن والأسماك بمراكز ومدن المحافظة.

الشرقية.. إجراء جراحة متقدمة لتغيير مفصل ركبة كامل بمستشفي أبوحماد

وأشار مدير مديرية الطب البيطري إلى أن الحملات التفتيشية أسفرت عن تحرير 12 محضر مخالفة و ضبط 98 كجم لحوم وجمبري مخالفة ما بين 65 كجم لحوم مذبوحة خارج المجازر الحكومية و 26 كجم لحوم مصنعة مجهولة المصدر و7 كجم جمبري غير صالحة للإستخدام الآدمي وتم تحرير محاضر اللازمة وإتخاذ كافة الإجراءات القانونية حيال المخالفين لتوفير غذاء صحي وآمن حفاظاً على صحة و سلامة المواطنين من كافة الأغذية الفاسدة والمجهولة المصدر أو غير الصالحة للإستهلاك الآدمي.

الشرقية ضبط حملات تفتيشية المجازر الحكومية الدواجن محافظ الشرقية محافظة الشرقية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

أحمد حسن يكشف حقيقة تدخل الزمالك لخطف صفقة مارسينهو من الأهلي

مطار القاهرة: راكب مصري يحاول تهريب سبائك ذهبية في البنطلون | شاهد

صفقة مثيرة للجدل.. هداف الأهلي على أعتاب الزمالك| تفاصيل

فرصة إلحق اشتري.. انخفاض حاد في أسعار الذهب وعيار 21 مفاجأة

جسمك عوده فرنساوي| فضيحة محل قماش شهير بشارع هيكل.. والنيابة تتخذ قرارا

أسبوع حزين على الدولار عالميًا|هبوط قوى للأخضر وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

شنطة فيها دهب وفلوس.. حكاية شابان يعيدان مبلغ كبير وذهب ويرفضان المكافأة

ترشيحاتنا

الهجرة في أسبوع.. سها جندي تستقبل الجالية المصرية بالكويت والسفير الإيطالي بالقاهرة

قبل مواجهة آرسنال| كلوب يعلن إصابة جديدة في ليفربول.. ويدافع عن فيرمينو

بدون تلسكوب.. ذروة شهب التنين 2022 في سماء مصر ليلة السبت

نتنياهو رئيس حكومة إسرائيل القادمة.. استطلاع يرجح فوزه بانتخابات الكنيست المقبلة

لزيادة الاستثمارات المتبادلة.. سفير مصر بجاكرتا يلتقي نائب الرئيس الإندونيسي

السماء المُحرمة| بطولات المشير محمد علي فهمي وإذلال طيران العدو الإسرائيلي

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

ابنة هيفاء تثير الجدل بفستان باهظ الثمن.. مش هتصدق سعره

بملابس ملفتة.. إلهام شاهين تستعرض أناقتها في روما| شاهد

400 جنيه أنهت حياتها.. مقتل طفلة بقنا على يد جارتها بعد تهديدها بكشف سرها

في عيد زواجهما.. 10 صور رومانسية تجمع محمد سامي ومي عمر

فيديو

تسببت في وفاة 66 طفلا بجامبيا.. الصحة العالمية تحذر من أدوية مميتة

أغلى علبتين عصير.. عميل يطلب موبايل من موقع أونلاين فتحدث المفاجأة| شاهد

انهيار الدولار عالميا وتراجع تاريخي في أسعار الذهب

أنهت التحضرات في يوم.. ماذا قالت الراحلة شادية عن "يا حبيبتي يا مصر"؟

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

خالد الشناوي

تجفيف منابع التطرف

مجدي أبوزيد

استهلاك الكهرباء.. تبديد فى مصر وترشيد في ألمانيا

مني أحمد

جيوش الشمس

د. هاني النقراشي

ليلة الولوج إلى السنة الخمسين بعد حرب العبور المباركة

حمادة عبد الجواد

نَتوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

اﻟﻤﺰﻳﺪ