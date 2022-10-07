الشرقية.. إجراء جراحة متقدمة لتغيير مفصل ركبة كامل بمستشفي أبوحماد

أكد الدكتور هشام مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية انه في إطار خطة وزارة الصحة والسكان بالإنتهاء من قوائم الإنتظار للعمليات الجراحية، وإستمرارا لنجاح منظومة العمل بإدارة العلاج علي نفقة الدولة، ورفع الأعباء عن المريض المصري، وتنفيذا لتوجيهات الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة والسكان، قام الفريق الطبي بقسم جراحة العظام بمستشفي أبو حماد المركزي، بإجراء جراحة متقدمة لتغيير مفصل ركبة كامل، وذلك بقرار علاج على نفقة الدولة، تحت إشراف الدكتور أحمد عباس مدير المستشفى.

وأضاف وكيل وزارة الصحة بالشرقية، أنه تم تغيير مفصل ركبة كامل بمفصل صناعي تشريحي أسمنتي، لمريضة تبلغ من العمر ٤٩ عاما، تعاني من خشونة وتآكل متقدم برأس عظمة الساق، وذلك بعد عمل الأشعات والفحوصات المعملية اللازمة، والمريضة الآن بحالة مستقرة، وتحت الملاحظة من قبل الفريق الطبي بالمستشفى.

وأشار "مسعود" إلى أنه تمت الجراحة تحت إشراف الدكتور عمرو عبد العال رئيس قسم العظام بالمستشفى، والدكتور عصام غالي رئيس قسم التخدير، وبقيادة الدكتور إسلام شفيق استشاري جراحة العظام، وفريق الأطباء من أخصائيي العظام والتخدير (شادي المجيدي، محمد عيد، ابراهيم زلط، محمد مجدي، محمد وجيه)، وقدم الدكتور هشام مسعود وكيل الوزارة الشكر لمدير عام الطب العلاجي بالمديرية، ومدير المستشفى، والأطباء والفريق المعاون من التمريض والفنيين والعمال على جهودهم المبذولة في خدمة المرضى، مثمنا حرصهم المستمر على التميز وتقديم الأفضل، ومن جانبها، إدارة مستشفى أبو حماد تعد بالمزيد.