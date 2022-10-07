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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

إنشاء أول بنك للبذور ومعمل لطفيل التريكوجراما بالوادي الجديد

وكيل الزراعه
وكيل الزراعه

أعلن الدكتور مجد المرسى وكيل وزارة الزراعة بمحافظة الوادى الجديد، إنشاء أول بنك للبذور ومعمل لطفيل التريكوجراما ضمن أنشطة محطة بحوث المحافظة والتى جرى إنشائها شمال مدينه الخارجة بتكلفة 25 مليون جنيه ويبعد عنها 12 كيلو متر بمنطقة الشركة حيث يعمل بنك البذور على حفظ الأصول الوراثية لأهم المحاصيل الاستراتيجية والحيوية من أجل ضمان تحقيق أفضل مستويات الإنتاجية باستخدام تلك البذور النقية والخالية من الملوثات.

 

وقال المرسى، إن المحطة تضم أيضا وحدات بحثية تطبيقية للميكنة الزراعية ودراسات التربة ومعامل الأنسجة وتحسين السلالات وإدخال محاصيل زراعية جديدة بالاعتماد على نظم الرى الحديث لاستغلال المساحات الشاسعة من الأراضى.

 

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وأضاف مدير مديرية الزراعة، أن محطة بحوث الوادى الجديد أن تضم عددا من الأنشطة الهامة التى تعمل على زيادة ورفع قدرات المزارعين الفنية من خلال تقديم نماذج عملية للمزارعين على أرض الواقع لبعض نظم الرى الحديث وتنفيذ العديد من الممارسات الزراعية السليمة التى من خلالها يستطيع المزارعين تطبيقها فى باقى الحقول المماثلة. 

 

وأكد أن محطة بحوث الوادى الجديد تعمل على المشاركة فى تحقيق الاستثمار الأمثل للموارد المناخية كالطاقة الشمسية والرياح فى كافة القطاعات، والعمل على تخطيط ووضع دراسات الجدوى للمشروعات الزراعية والتصنيعية والمساهمة فى تطوير وتحديث الوعى الزراعى ومكافحة التصحر من خلال التدريب والإرشاد.

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