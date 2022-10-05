عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

تصدير أول شحنة من تمور الوادي الجديد للأسواق الروسية

بلح الوادي
بلح الوادي

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، نجاح المحافظة فى توقيع أول تعاقد على تصدير التمور لدولة روسيا كأولى نتائج الملتقى التسويقي المصري الثاني  للتمور، حيث جرى الانتهاء من شحن الدفعة الأولى من تمور التصدير إلى موانئ الشحن ونقلها إلى الأسواق الروسية، مؤكداً على أن تمور المحافظة تمتاز بجودتها العالمية وتحظى بسمعة طيبة على مستوى كافة الأسواق العالمية.

وكانت المحافظة افتتحت السبت الماضي الملتقي التسويقي للتمور المصرية الثاني بأرض المعارض، حيث بدأت فعاليات الملتقي واللقاءات الثنائية B2B ، وتم افتتاح الندوات العلمية ومنها ندوة عن مستقبل زراعة التمور بالوادي الجديد والتي حاضر فيها الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد وندوة عن الممارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمور، والتى حاضر فيها الدكتور يوسف دياب عضو النخالين الزراعيين بمركز البحوث الزراعية. 

كما تم عقد ندوة عن تجربة الوادي الجديد في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحاضر فيها الدكتور صلاح محمود جميل، وندوة عن تجربة القطاع الخاص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحاضر فيها الدكتور جمال الأمير وندوة عن تحسين سلسلة القيمة المضافة للتمور كأحد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية في محافظة الوادي الجديد وحاضر فيها الدكتور حسين فيرويز.

الوادي الجديد أكبر قلاع التمور المصرية بالملتقى التسويقي.. تعرف على أشهر الأنواع

اخبار محافظة الوادي الجديد الوادى الجديد الزراعة التصدير وزير الزراعة مصري وكيل وزارة وكيل وزارة الزراعة التسويق الروسية مستوى

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

قبل وصولهما المستشفى.. هذه الحقنة تسببت في وفاة طفلتين| تفاصيل

أسبوع حزين لـ الدولار عالميًا|الأخضر يهبط بقوة.. وهذا سعره مقابل الجنيه الآن

فين ماما دى.. زوجة أحمد صيام تثير جدلا من حفل زفاف ابنتهما|شاهد

خليفة محمد صلاح.. شوبير يعلن اسم صفقة الزمالك الجديدة

اشتري الآن| تراجع غير مسبوق في الذهب.. وسعر عيار 21 مفاجأة

شوبير يكشف مفاجأة بشأن كهربا مع الأهلي

بسبب تزوير الرخصة التدريبية A .. كاف: إيقاف مدرب مصري 5 سنوات

الأهلي يتوصل لاتفاق لضم صفقة جديدة..تفاصيل

موضوعات متعلقة

رئيس مجلس الأمناء: توقف الأنشطة وكثافة الفصول يهدد سير العملية التعليمية بالوادي الجديد

محافظ الوادي الجديد: بدء الدراسة بمدرسة we للتكنولوجيا التطبيقية الأحد المقبل

توقيع الكشف الطبي على 3590 حالة في 8 قوافل مجانية بالوادي الجديد

وزيرة التضامن تشهد توزيع ماكينات خياطة مجانا على الأسر الأولى بالرعاية بالوادي الجديد

أهالي بلاط بالوادي الجديد يطالبون المسئولين بإدراج المركز ضمن مشروعات حياة كريمة

تعليم الوادي الجديد تنظم ندوات توعوية للوقاية من الأمراض المعدية بالمدارس

الوادي الجديد أكبر قلاع التمور المصرية بالملتقى التسويقي.. تعرف على أشهر الأنواع

الوادي الجديد تُنفّذ أطول سلسلة للتمور بموسوعة جينيس

ترشيحاتنا

إيريني تنشر نتائجها عن شهر سبتمبر حول ليبيا

الحكومة: منفتحون على أي أفكار تعزز مشاركة القطاع الخاص في أنشطة الاقتصاد

تشيرت الأهلي الجديد.. إعجاب وانتقادات واختفاء شعار نادي القرن.. شاهد

بمشاركة21 جهة محلية ودولية.. مدبولي: المؤتمر الاقتصادي يستمر 3 أيام

الوزراء يعلن إطلاق موقع إلكتروني وتطبيق لـ المؤتمر الاقتصادي| تفاصيل

الرئيس السيسي يهنئ نظيره الكوري الجنوبي بيوم التأسيس الوطني

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

القوات المسلحة تنظم زيارة للملحقين العسكريين والإقتصاديين للمنطقة الإقتصادية لقناة السويس

فيديو جريء.. ابنة عمرو تخطف الأنظار بإطلالة ساحرة.. شاهد

دراسة: الشيكولاتة مفيدة لعلاج زيادة الكوليسترول

جاكيت كلاسيكي وبوت.. سلمى أبو ضيف بإطلالة لافتة| شاهد

فيديو

تفاصيل جديدة في واقعة بلطجي دمياط.. بتر يد سيدة وألقى أذن شاب|فيديوجراف

نجل أنيس عبيد: والدي درس طباعة الترجمة على الأفلام في فرنسا بالصدفة

كوارث أول أيام الدراسة.. 6 حوادث أثارت الرعب.. فيديوجراف

انتصارات 6 أكتوبر.. أحمد زكي يضرب محمد خان بسبب أيام السادات

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

حمادة عبد الجواد

نَطُوقُ إلى السلام يا إمام

غادة جابر

أكتوبر بين زخم الحب والنصر

ياسمين دسوقي

ملتقى المبدعات

د. صفوت عمارة

حرب أكتوبر أعادت للأمة العربية كرامتها

محمد مخلوف

وزير الخير والمهمة الصعبة!

المستشار أسـامة الصعيدي

المرأة ورمز العدالة

د نورهان موسى

التغير المناخي والاقتصاد الأخضر في مصر

فادى عماد

روسيا تتوسع.. والغرب يتوعد

اﻟﻤﺰﻳﺪ