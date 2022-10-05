تصدير أول شحنة من تمور الوادي الجديد للأسواق الروسية

أعلن اللواء محمد الزملوط، محافظ الوادي الجديد ، نجاح المحافظة فى توقيع أول تعاقد على تصدير التمور لدولة روسيا كأولى نتائج الملتقى التسويقي المصري الثاني للتمور، حيث جرى الانتهاء من شحن الدفعة الأولى من تمور التصدير إلى موانئ الشحن ونقلها إلى الأسواق الروسية، مؤكداً على أن تمور المحافظة تمتاز بجودتها العالمية وتحظى بسمعة طيبة على مستوى كافة الأسواق العالمية.

وكانت المحافظة افتتحت السبت الماضي الملتقي التسويقي للتمور المصرية الثاني بأرض المعارض، حيث بدأت فعاليات الملتقي واللقاءات الثنائية B2B ، وتم افتتاح الندوات العلمية ومنها ندوة عن مستقبل زراعة التمور بالوادي الجديد والتي حاضر فيها الدكتور مجد المرسي وكيل وزارة الزراعة بالوادي الجديد وندوة عن الممارسات الزراعية الجيدة لنخيل التمور، والتى حاضر فيها الدكتور يوسف دياب عضو النخالين الزراعيين بمركز البحوث الزراعية.

كما تم عقد ندوة عن تجربة الوادي الجديد في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحاضر فيها الدكتور صلاح محمود جميل، وندوة عن تجربة القطاع الخاص في مكافحة سوسة النخيل الحمراء وحاضر فيها الدكتور جمال الأمير وندوة عن تحسين سلسلة القيمة المضافة للتمور كأحد الحلول لمواجهة التغيرات المناخية في محافظة الوادي الجديد وحاضر فيها الدكتور حسين فيرويز.