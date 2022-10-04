الوادي الجديد أكبر قلاع التمور المصرية بالملتقى التسويقي.. تعرف على أشهر الأنواع

تشتهر محافظة الوادي الجديد بزراعة النخيل ويعد محصول البلح مصدر الدخل الرئيسي للمواطنين بقري ومراكز المحافظة، فالمناخ الجاف ودرجة الحرارة المرتفعة جعلت المحافظة من أكبر قلاع التمور المصرية والعالمية بامتلاكها اكثر من ثلاثة ملايين نخلة موزعين على مراكز المحافظة الخمس.

ويعد البلح الصعيدي من أشهر أنواع التمور التي يتم زراعتها بالمحافظة وهو من أفضل التمور التي نجحت زراعتها وتسويقها بالواحات ويمثل 90 % من إجمالي النخيل ومصدر الدخل الأساسي لآلاف المزارعين، كما أنه يصدر لعدة دول كالمغرب ودول شرق آسيا، وهناك أكثر من مليوني نخلة سيوي موزعين على مراكز المحافظة، وتبلغ إنتاجية النخلة في عمرها التجاري من هذا النخيل من 80 لــ120 كجم.

البلح البرحي يعتبر من النخيل التجاري وأدخلت زراعته مؤخرا بالوادي الجديد من قبل صغار المزارعين، وهناك مساحات كبيرة منه مزروعة بالشركات الاستثمارية بمنطقة شرق العوينات، وهو من الأنواع التي تصدر للخارج وتحقق عائدا كبيرا بجانب البلح السيوي.

البلح الحجازي ، وهو من الأنواع حلوة المذاق ويوجد لدى أغلب المزارعين في الوادي الجديد، ففي كل مزرعة يوجد نخلة أو اثنين فقط من هذه الأنواع؛ نظرا لأنه ليس عليه طلب تجاري ويزرع فقط من أجل أن يتناوله صغار المزارعين.

البلح المجدول من الأنواع التجارية عالية الإنتاج ومرتفعة الثمن وأدخلت زراعته مؤخرا في للوادي الجديد، ويصدر إنتاجه للخارج، ولكن لا يزرعه صغار المزارعين؛ نظرا لعدم خبرتهم في تسويق هذا النوع بالإضافة إلى ارتفاع ثمن فسيلته والتي تصل إلى 1500 جنيه.

البلح المنتور هو صنف ليس تجاريا وليس له ثمن محدد، وينتشر في الوادي الجديد، ولا يقوم المزارعون بزراعته، فهو ينمو تلقائيا على ضفاف مصارف المياه وقنوات الري في الحقول، وبعضه حلو المذاق ويستخدمه أيضا المزارعين لتصنعيه كعلف للحيوانات؛ نظرا لارتفاع نسبة السكريات به.

الفالق، وهو من الأنواع المتواجدة لدى أغلب المزارعين وليس تجاريا ولا يباع على المستوى المحلي أو الدولي، ولكن يزرعه المزارعون لتناوله فقط،.

العنبرة يعتبر من أغلى أنواع التمور وهو سعودي الأصل وبدأت بعض الشركات زراعته في الوادي الجديد، ولكن لم يتم إنتاجه بعد، ويطلق عليه اسم تمر الملوك نظرا لغلاء سعره، ويشتهر هذا النوع بحجمه الكبير الذي يشبه المستطيل، وكذلك صغر نواته ويتميز بلونه الأحمر .

الصقعي من الأصناف السعودية التي دخلت الواحات حديثا، وأهم ما يميزه هو تداخل لونين في نفس الثمرة وهما اللونين الأحمر والأصفر، فالبلحة لونها أحمر ومن الرأس لونها أصفر أو ذهبي .

التمر الجاف من أصناف البلح ذي القيمة الغذائية والاقتصادية العالية بالواحات، وهناك مناطق بعينها تقوم بزراعة بلح التمر خاصة بقرى الموهوب وغرب الموهوب .