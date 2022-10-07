ماجدة زكي برفقة نقيب الممثلين في أحدث ظهور لها عبر إنستجرام

نشرت الفنانة ماجدة زكي صورة جديدة لها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي لتبادل الصور والفيديوهات القصيرة إنستجرام.

وظهرت ماجده في الصور برفقة الفنان أشرف ذكي، وكتبت"الأخ والسند والحبيب أشرف ذكي".

ويذكر أنه قد أكدت الناقدة ماجدة موريس أن منى زكي تعرضت إلى حملة شرسة بعد عرض فيلم “أصحاب ولا أعز”، على الرغم من أنها ممثلة موهوبة ، بل تعد نموذج للفنانة التى تحترم فنها وجمهورها .

وأضافت الناقدة ماجدة موريس: منى زكي طيلة عمرها كفنانة تحرص على أن تبعد حياتها الشخصية على الأضواء ، وتقوم بواجبها كأم ، وكمواطنة مصرية صالحة فقد استغلت شهرتها فى الأعمال التى تفيد الوطن والإنسانية، وكان آخرهم المشاركة فى موكب المومياوات ومبادرة حياة كريمة، ولم تتباه ذات مرة بأموالها أو جمالها كما تفعلن فنانات أخريات.