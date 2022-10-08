مسيرة وممر شرفي لتكريم 149 طفلا من حفظة القرأن بقرية كفر العزيزية بسمنود.. صور

شهدت قرية كفر العزيزية بمركز سمنود بمحافظة الغربية تدشين مسيرة شعبية من أسر وعائلات القرية فضلا عن تدشين مسيرة تحت شعار "نور علي نور" احتفالا بتكريم 149 طفل من حفظة القرأن الكريم تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.



كما حرص مشايخ ووممثلي العائلات بالغربية بذات القرية بتكريم الأطفال التي تتراوح أعمارهن السنية ما بين "7_14" سنة عقب اجتيازهم اختبارات حفظ القرٱن الكريم .

الجدير بالذكر أن الاحتفالية لاقت استحسان المئات من الأسر والعائلات الذين سعوا في تقويم ابنائهم بالتحلي بالاخلاق الحميده وحفظ القرآن الكريم.

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