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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

محافظات

مسيرة وممر شرفي لتكريم 149 طفلا من حفظة القرأن بقرية كفر العزيزية بسمنود.. صور

حفظة القرآن الكريم
حفظة القرآن الكريم بالغربية

شهدت قرية كفر العزيزية بمركز سمنود بمحافظة الغربية تدشين مسيرة شعبية من أسر وعائلات القرية فضلا عن تدشين مسيرة تحت شعار "نور علي نور" احتفالا بتكريم 149 طفل من حفظة القرأن الكريم تزامنا مع احتفالات المولد النبوي الشريف.

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كما حرص مشايخ ووممثلي العائلات بالغربية بذات القرية بتكريم الأطفال التي تتراوح أعمارهن السنية ما بين "7_14" سنة عقب اجتيازهم اختبارات حفظ القرٱن الكريم .

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الجدير بالذكر أن الاحتفالية لاقت استحسان المئات من الأسر والعائلات الذين سعوا في تقويم ابنائهم بالتحلي بالاخلاق الحميده وحفظ القرآن الكريم.

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IMG_٢٠٢٢١٠٠٧_٢٢٢٧٢٢
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IMG_٢٠٢٢١٠٠٧_٢٢٢٧١١
الغربية احتفال حفظة القرآن الكريم قرية كفر العزيزية سمنود أطفال ممر شرفي مسيرة حاشدة اسر وعائلات

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