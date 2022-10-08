أثناء توجهها لشراء الخبز.. مصرع سيدة صدمها قطار في المنوفية

لقيت سيدة مصرعها بمركز اشمون في محافظة المنوفية أثناء عبورها شريط السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه.

تلقي اللواء حازم سامي مدير أمن المنوفية إخطارا العميد محمد ابو العزم رئيس مباحث اشمون بالعثور علي جثمان سيدة بجوار شريط السكة الحديد.

وبالانتقال تبين أنه أثناء عبور السيدة " ر.ا " 50 سنة ربة منزل طريق السكة الحديد من مكان غير مخصص لعبور المشاه صدمها قطار مما ادي الي مصرعها متأثرة بإصابته في الرأس وبتر في القدمين.

وبسؤال إبنها، أكد أن والدته لقيت مصرعها أثناء ذهابها لشراء الخبز حيث صدمها القطار ، فيما تم نفي الشبهة الجنائية وتحرير محضر بالواقعة وتولت النيابة التحقيق.