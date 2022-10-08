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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تعليم

فوز طالبين مصريين في التصفيات النهائية لأولمبياد اللغة الإنجليزية بإيطاليا

HIBBO 2022
HIBBO 2022

أُقيمت التصفيات النهائية للأولمبياد الدولي للغة الإنجليزية (HIBBO 2022) بإيطاليا في الفترة من نهاية سبتمبر إلى الأسبوع الأول من أكتوبر تحت رعاية الدكتور رضا حجازى وزير التربية والتعليم والتعليم الفنى، وإشراف الدكتورة راندة شاهين رئيس الإدارة المركزية للتعليم العام،  في إطار تشجيع الطلاب على المنافسة وإيجاد مكان لهم مع أقرانهم في العالم، ووفقًا لسياسة وزارة التربية والتعليم بإعداد طلاب مبدعين متميزين لديهم القدرة على التنافسية.

وشارك في المسابقة  55 دولة على مستوى العالم، وفازت مصر بمركزيين في التصفيات النهائية للطالبة نور وائل سعيد محمود بمدرسة الجذور بمحافظة القاهرة بالمركز الثانى فئة ( HIPPO--1)، والطالب بدر شريف عبد المنعم بمدرسة النصر القومية للبنين بالإسكندرية بالمركز الثانى فئة( HIPPO -S10).

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الجدير بالذكر، بأنه تم التخطيط والتنفيذ للمسابقة بكل خطواتها بدءً من الإعلان عن المسابقة مرورًا بالاختبارات والتصفيات الأولية التى حدثت بشرم الشيخ وشارك بها الكثير من الدول، مرورًا بفوز طلابنا وتصعيد (9) طلاب مصريين وسفرهم إلى إيطاليا تحت إشراف قطاع التعليم العام.

وحرصت الدكتورة راندة شاهين على حضور التصفيات مع طلابنا المصريين فى كل الجولات سواء الإقليمية بشرم الشيخ أو النهائية بإيطاليا وذلك لدعمهم وتشجيعهم، ونقلت لهم حرص الدكتور الوزير على الحضور لولا انشغال سيادته بأمور طارئة لبدء العام الدراسي ومتابعته لما يحدث بالأولمبياد من مصر، مؤكدةً على سعادته الغامرة لتفوقهم وصعودهم إلى هذه  المراكز لتمثيل مصر عالميًا،
وتم رفع العلم المصري خفاقًا بين جميع الدول المشاركة، وتكريم جميع الطلاب المشاركين والسادة المشرفين وكذا أولياء الأمور المتواجدين مع أبنائهم.

التربية والتعليم التعليم طلاب HIBBO 2022 Jobs Education

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