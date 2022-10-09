مجلس الشيوخ يستأنف عقد جلسته العامة.. غدا

يستأنف مجلس الشيوخ برئاسة المستشار عبد الوهاب عبد الرازق عقد جلسته العامة غدا الأثنين الموافق 10 أكتوبر.

وكان قد رفع المستشار عبد الوهاب عبد الرازق، رئيس مجلس الشيوخ، الجلسة العامة للشيوخ.

ووجه رئيس مجلس الشيوخ، التهنئة للأعضاء الذين فازوا بمناصب داخل هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

وقال بعد إعلان تشكيل هيئات مكاتب اللجان: على ثقة ويقين أن التعاون المثمر والبناء سيكون عنوان دور الانعقاد الثالث للمجلس، من أجل الوصول إلى أداء أفضل وفقا لدور المجلس المنصوص عليه في الدستور واللائحة الداخلية للمجلس.

وأشار إلى المشهد الديمقراطي الذي شهده اليوم من إجراء الانتخابات على هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس.

من جانبه، وجه المستشار علاء الدين فؤاد، وزير المجالس النيابية، التحية لمجلس الشيوخ، على الدور الذي يقوم به، مقدما التهنئة لمن تم انتخابهم في هيئات مكاتب اللجان النوعية بالمجلس، وكذلك رؤساء الهيئات البرلمانية.

وشهدت الجلسة العامة الماضية إعلان نتائج انتخابات هيئات مكاتب اللجان النوعية بمجلس الشيوخ "الرئيس - الوكيلين - أمين السر".