إعادة إجراءات محاكمة المتهمين بـ "أحداث مسجد الفتح" .. اليوم 

تنظر الدائرة 2 إرهاب المنعقدة بطرة، اليوم الأحد، إعادة إجراءات محاكمة المتهمين، بالقضية المعروفة إعلاميا بـ "أحداث مسجد الفتح".

وكان الراحل المستشار هشام بركات، النائب العام السابق، أمر بإحالة المتهمين للمحاكمة الجنائية، على خلفية ارتكابهم جرائم تدنيس جامع الفتح وتخريبه، وتعطيل إقامة الصلاة به، والقتل العمد والشروع فيه تنفيذًا لأغراض تخريبية والتجمهر والبلطجة وتخريب المنشآت العامة والخاصة، وإحراز الأسلحة النارية الآلية والخرطوش والذخائر والمفرقعات، وقطع الطريق وتعطيل المواصلات العامة وتعريض سلامة مستقليها للخطر.