28 حالة وفاة.. الصحة تفجر مفاجأة عن اكتشاف حالات جديدة من جدري القرود في مصر

كشف عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، حقيقة وجود حالات جديدة من فيرو س جدري القرود.

وقال عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: “منظمة الصحة العالمية كانت قد أعلنت في وقت سابق أن فيروس جدري القرود طارئة صحية”، لافتا: “منذ إعلان منظمة الصحة العالمية وحتى الآن تم الاشتباه في 13 حالة تم تأكيد حالتين فقط”.

وأشار: “أول حالة تم التأكد من إصابتها كانت في أول شهر سبتمبر وكان مواطن مصري لديه جنسية من دولة أوروبا وتم اكتشافه في مصر، والحالة الأخرى تم اكتشافها في 26 سبتمبر لمواطن من أحد الدول العربية وكان وافد لنا من الخارج”.

حقيقة اكتشاف حالات جديدة في مصر



وأكد عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، : “لم يتم اكتشاف أي حالات في مصر سوى هذه الحالات فقط”، لافتا: “إجمالي عدد حالات الإصابة بجدري القردة على مستوى العالم 86 ألف حالة فقط منهم 28 حالة وفاة”.

