تحذير من أمراض خطيرة نتيجة فيروس جدري القرود

هناك العديد من المستجدات التي تحدث عن فيروس جدري القرود.. وقد أصدرت المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها تحذيراً جديداً لمقدمي الرعاية الصحية، بشأن المرض الخطير الذي يصيب البشر المصابين بجدرى القردة.

أمراض خطيرة يتسبب بها الإصابة بجدري القرود

ويأتي التحذير في الوقت الذي أبلغت فيه ولاية أوهايو عن وفاة شخص مصاب بجدري القرود، وهي ثالث حالة وفاة معروفة لمريض جدري القرود في الولايات المتحدة.

وأدرجت ولاية أوهايو حالة الوفاة في تحديث لها لوحة القيادة عبر الإنترنت لتفشي مرض جدري القرود. لم يتم تقديم مزيد من التفاصيل ، بما في ذلك ما إذا كانت الوفاة ناجمة عن الفيروس نفسه أو ما إذا كانت هناك حالات أخرى ساهمت في ذلك.

وقالت كاثلين كونلي ، المتحدثة باسم المراكز الأمريكية لمكافحة الأمراض والوقاية منها ، لشبكة سي إن إن: “مركز السيطرة على الأمراض على علم بوفاة شخص مصاب بأمراض خطيرة وثبت إصابته بجدرى القرود في أوهايو”.

وتم تأكيد أول وفاة أمريكية بسبب جدرى القرود هذا الشهر في مقاطعة لوس أنجلوس، وقالت إدارة الصحة العامة في المقاطعة ومركز السيطرة على الأمراض إن الشخص كان يعاني من ضعف شديد في جهاز المناعة وتم نقله إلى المستشفى، وقالت الوزارة إنه لن يتم نشر مزيد من المعلومات.

أمراض خطيرة يتسبب بها الإصابة بجدري القرود

وتوفي شخص في مقاطعة هاريس بولاية تكساس أصيب بجدرى القرود في أغسطس ، لكن لم يتم تأكيد دور الفيروس في تلك الوفاة.

وتعد الوفيات الناجمة عن جدرى القرود نادرة للغاية ، ويتعرض الأطفال والحوامل والأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة لخطر أكبر. من بين أكثر من 67000 حالة تم الإبلاغ عنها عالميًا في الفاشية الحالية ، كانت هناك 27 حالة وفاة ، وفقًا لمنظمة الصحة العالمية.

وتم الإبلاغ عن أكثر من 25000 حالة إصابة بجدري القرود في الولايات المتحدة ، لكن اتجاهات الحالات الحديثة تشير إلى أن تفشي المرض يتباطأ في الولايات المتحدة.

وقد يكون انخفاض الحالات انعكاسًا لأعداد متزايدة من الأشخاص الذين تم تطعيمهم ضد الفيروس. هذا الأسبوع ، أعلن مركز السيطرة على الأمراض (CDC) أنه يوسع أهلية الحصول على لقاح Jynneos monkeypox للأفراد المعرضين لخطر أكبر والذين لم يتعرضوا للفيروس.

وفقًا للبيانات الصادرة عن مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها يوم الأربعاء ، فإن الرجال المعرضين لخطر الإصابة بجدري القرود لأنهم مارسوا الجنس مع رجال آخرين أو لأنهم يعيشون مع فيروس نقص المناعة البشرية كانوا أكثر عرضة للإصابة 14 مرة إذا لم يتم تلقيحهم مقارنة بأولئك الذين كانوا على الأقل اثنين. أسابيع. بعد الجرعة الأولى من اللقاح.

أمراض خطيرة يتسبب بها الإصابة بجدري القرود

وقال مركز السيطرة على الأمراض يوم الخميس أن بعض الأشخاص في الولايات المتحدة الذين أصيبوا بجدرى القرود أثناء تفشي المرض الحالي لديهم “مظاهر خطيرة” للمرض ، أو دخول المستشفى لفترات طويلة أو مشاكل صحية “كبيرة”.

وتلاحظ الوكالة، أن جدري القرود الحاد يمكن أن يصيب أي شخص ، وأن معظم الأشخاص الذين تم تشخيصهم خلال هذه الفاشية يعانون من مرض خفيف أو متوسط. وتقول الدراسة إن معظم الأشخاص الذين أصيبوا بمرض شديد أصيبوا بفيروس نقص المناعة البشرية مع “كبت مناعي كبير”.

تضمنت بعض الأمراض الخطيرة، مثل: الآفات المتحدرة أو النخرية التي تتطلب علاجًا جراحيًا مكثفًا أو بتر أحد الأطرافآفات في المناطق الحساسة مثل الفم أو الإحليل أو المستقيم أو المهبل، والتي تسبب ألماً شديداً وتؤثر على الأنشطة اليوميةآفات معوية مع تورم كبير يؤدي إلى انسداد الآفات التي تسبب ندبات ذات تأثيرات “كبيرة” في مناطق مثل الأعضاء التناسلية أو الأمعاء أو الوجه إصابة أجهزة متعددة والحالات المرتبطة بها مثل التهاب الدماغ والتهاب عضلة القلب والتهاب الملتحمة وتقرحات القرنية.

أمراض خطيرة يتسبب بها الإصابة بجدري القرود

ويحث الاستشارة مقدمي الرعاية الصحية على أن يكونوا على دراية بعوامل الخطر لجدري القردة الحاد ويقول إن كل شخص مصاب بجدرى القردة المشتبه به أو المؤكد يجب أن يخضع لاختبار فيروس نقص المناعة البشرية. يجب على مقدمي الخدمة أيضًا التحقق لمعرفة ما إذا كان جهاز المناعة لدى الشخص قد يضعف بسبب حالة أخرى أو بسبب دواء.

ويجب أن يتضمن علاج جدري القرود لدى الأشخاص الذين يعانون من ضعف في جهاز المناعة وقف أي أدوية قد تؤثر على الجهاز المناعي ، وإعطاء العلاج المضاد للفيروسات القهقرية للمصابين بفيروس نقص المناعة البشرية ، وربما استخدام أدوية مثل tecovirimat ، المعروف باسم Tpoxx.

وتقول مراكز السيطرة على الأمراض والوقاية منها (CDC)، إن الأشخاص الذين تعرضوا لجدري القرود من خلال الاتصال الجنسي يجب أن يتم اختبارهم لفيروس نقص المناعة البشرية وغيره من الأمراض المنقولة جنسيا.