رئيس التحرير
طه جبريل
برلمان

عبدالغني: التحركات الدبلوماسية المصرية المستمرة أسهمت في تقريب وجهات النظر

رشاد عبدالغني
عبد الرحمن سرحان

أكد رشاد عبدالغني، الخبير السياسي، أن اتفاق وقف إطلاق النار بين الولايات المتحدة الأمريكية وإيران يمثل خطوة مهمة نحو تهدئة التوترات في منطقة الشرق الأوسط، ويعكس إدراك الأطراف الدولية لخطورة استمرار التصعيد وتأثيره على الأمن والاستقرار الإقليمي والدولي.


وأكد عبدالغني، أن تصريحات الرئيس عبد الفتاح السيسي  عكست رؤية مصر الحكيمة والدقيقة في التعامل مع التحديات الإقليمية والدولية، موضحا أن الرئيس شدد على أهمية الحوار والتفاهم بين جميع الأطراف، مع التأكيد على التزام مصر الكامل بدعم الأشقاء في دول الخليج والأردن والعراق، بما يحفظ مصالحهم ويعزز الأمن والاستقرار في المنطقة.

وأضاف عبدالغني، أن هذه التصريحات تؤكد دور مصر الفاعل في إنهاء الصراعات وإرساء السلام العادل والشامل، كما تعكس حرص القيادة المصرية على تحقيق التعايش السلمي والتنمية المستدامة لشعوب المنطقة، مؤكدا أن مصر ستظل ملتزمة بدعم كل الجهود الرامية إلى استقرار المنطقة وازدهار شعوبها، ودورها القيادي كقوة إقليمية فاعلة ومسؤولة.


وشدد عبدالغني، على أن الدور المصري كان حاضرًا بقوة في الكواليس الدبلوماسية، حيث لعبت القاهرة دورًا محوريًا في تهيئة الأجواء للتوصل إلى هذا الاتفاق، من خلال التواصل المستمر مع مختلف الأطراف، بما يعكس ثقل مصر السياسي ومكانتها الإقليمية والدولية.

وأشار عبدالغني إلى أن جهود وزير الخارجية المصري، واتصالاته المكثفة التي جاءت بتوجيهات مباشرة من القيادة السياسية، ساهمت بشكل كبير في تقريب وجهات النظر بين أطراف الأزمة، والعمل على احتواء التوتر ومنع انزلاق المنطقة إلى صراع أوسع قد تكون له تداعيات خطيرة على الجميع.

وأوضح عبدالغني، أن التحرك المصري لم يقتصر فقط على احتواء الأزمة الراهنة، بل يأتي في إطار رؤية شاملة تسعى من خلالها الدولة المصرية إلى إحلال السلام الدائم في المنطقة، وتعزيز الاستقرار، ووقف التداعيات السلبية للصراعات على الاقتصادين الإقليمي والعالمي، خاصة في ظل التحديات الاقتصادية الراهنة التي يشهدها العالم.


واختتم رشاد عبدالغني بالتأكيد على أن استمرار هذا الدور المصري الفاعل يعزز من فرص الوصول إلى حلول سياسية مستدامة للأزمات الإقليمية، ويؤكد أن القاهرة ستظل دائمًا ركيزة أساسية في دعم الأمن والاستقرار والسلام في المنطقة.

رشاد عبدالغني وقف إطلاق النار الولايات المتحدة الأمريكية وإيران إيران

