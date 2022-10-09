الصحة تكشف تفاصيل حملة التطعيم ضد شلل الأطفال.. فيديو

قال عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، إن حملة التطعيم ضد شلل الأطفال ستكون محدودة وتشمل محافظتي القاهرة والجيزة فقط.

وأضاف عمرو قنديل رئيس قطاع الطب الوقائي بوزارة الصحة والسكان، خلال مداخلة هاتفية برنامج "الحكاية"، المُذاع عبر فضائية "إم بي سي مصر"،: “الحملة تبدأ الأحد وتستمر لمدة خمسة أيام”، لافتا: “تم اختيار المحافظتين كونهما تضمان ثلث الأطفال المستهدفين من الحملة وهما من عمر يوم وحتى 5 سنوات على مستوى الجمهورية.



وأشار: “الفئة المستهدفة من الأطفال يبلغ عددها 15 مليون طفل بينهم خمسة ملايين في القاهرة والجيزة، وتم اختيار المحافظتين كمرحلة أولى، لأن 95% من الوافدين من دول إفريقيا ودول الجوار يقيمون في القاهرة والجيزة، والفيروس الناقل للمرض موجود في تلك الدول التي جاء منها هؤلاء الوافدون.”.

القضاء على شلل الأطفال



وأوضح: “ أن الجرعة الثانية ستكون في شهر نوفمبر المقبل، فيما سيتم إطلاق حملة قومية على مستوى الجمهورية في شهر فبراير المقبل”، مشيرا: “العالم كان من المفترض أن يقضي تماما على مرض شلل الأطفال في 2020، لكن المرض ظهر في عدة دول على مستوى العالم”.