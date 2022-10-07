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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

الصحة تطلق حملة تطعيم ضد شلل الأطفال.. تعرف على الفئات والمحافظات المستهدفة

شلل الأطفال
شلل الأطفال

أعلنت وزارة الصحة والسكان ، إطلاق حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال بالمجان وذلك في الفترة من ٩ إلى ١٣ أكتوبر الجاري، بمحافظتي القاهرة والجيزة فقط.

وأوضحت  وزارة الصحة والسكان ، إن  حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال يستهدف الأطفال من سن يوم إلى ٥ سنوات للمصريين وغير المصريين.

أماكن حملة التطعيم ضد مرض شلل الأطفال

وكشف  وزارة الصحة والسكان أماكن التطعيم ضد مرض شلل الأطفال  التي جاءت كالتالي :- 

- يتم التطعيم ضد شلل الأطفال من خلال الفرق الطبية الثابتة (في مكاتب الصحة والوحدات والمراكز الطبية)

- الفرق المتحركة (بالميادين الكبرى ومحطات القطار ومترو الأنفاق وبجوار المساجد والكنائس والنوادي وفي الأسواق)

علق الدكتور أمجد الحداد استشارى الحساسية والمناعة بهيئة المصل واللقاح بشأن تحذير منظمة الصحة العالمية للأمهات بشأن إهمال تطعيم   شلل الأطفال.

 

وقال " الحداد" خلال مداخلة هاتفية ببرنامج 8 الصبح والمذاع عبر فضائية dmc  ، إن الدولة المصرية حققت إنجازات تاريخية بشأن استمرار منظومة تلقى لقاحات شلل الأطفال على الرغم من جائحة كورونا على الرغم من توقف حملات شلل الأطفال فى  بعض الدول الأخرى .


وأضاف أن مصر أطلقت حملات تطعيمية تجوب الشوارع والمنازل للتطعيم ضد شلل الأطفال  ، الحصبة ولم تظهر أى حالة شلل الأطفال منذ ظهور جائحة كورونا بفضل الدعم الرئاسى وجهود وزارة الصحة ومنظومة اللقاحات ونحن على وشك الاقتراب من الإعلان أن مصر خالية تماما من شلل الأطفال .

وتابع أن مصر تطلق حملات صحية تطعيمية ضد شلل الأطفال إجبارية بدعم كامل من الحكومة المصرية سواء من الفم ، أو الحقن  لعمل دعم مناعى للأطفال للأطفال الرضع بداية من شهرين لمنح المناعة ضد شلل الأطفال لأنه مرض خطير وينتقل عن طريق الماء الملوث ، البراز الملوث ويسبب إعاقة بنسبة كبيرة .
 

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