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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

مجانا .. فرج عامر يكشف عن موقف الاهلى من التعاقد مع يوسف البلايلي | تفاصيل

صدى البلد

اكد  فرج عامر، رئيس نادي سموحة السابق، ان النادى الاهلى  يفكر فى التعاقد مع  يوسف البلايلي لاعب بريست الفرنسي السابق ومنتخب الجزائر.

 

وكتب فرج عامر “ البلايلي  يحوم حول الاهلي ، والاهلي يفكر ويفكرً كيف يحصل علي خدمات   يوسف البلايلي  ولكن الموضوع محتاج  تفكير   ، لان مرتب البلايلي خارج مرتبات الاهلي للاجانب ولكن البلايلي مختلف وجاي فري اي بدون  قيمة انتقال او شراء من اي نادي، ربنا يوفق ”.

 

يذكر ان الإعلامي مهيب عبدالهادي  كشف عن تفاصيل وكواليس مفاوضات الزمالك مع حفيظ البلايلي والد يوسف البلايلي لاعب بريست الفرنسي السابق ومنتخب الجزائر.

وأكد مهيب عبدالهادي في تصريحات عبر قناة ام بي سي مصر أن والد يوسف البلايلي تواجد في القاهرة بدعوه من مسؤولي الزمالك وأقام في أحد الفنادق في حي الدقي.

واضاف أن مسؤولي الزمالك عقدوا جلسة مع حفيظ لمعرفه شروط انضمام اللاعب للزمالك حيث أنه طلب الحصول علي شقه قريبه من النادي وسيارة خاصة بسائق ووافق الزمالك على تلك المطالب.

وتابع أن الأزمة هي في المقابل المادي حيث طلب اللاعب الحصول علي ٤ مليون دولار في الموسم وهو يعد مقابل مادي ضخم علي الزمالك ولكن مسؤولي الزمالك عروض حصوله على ٢ مليون ونصف دولار ولكن والده أكد أن نجله لن يحصل على أقل من ٣,٥ مليون دولار في الموسم.

الأهلى فرج عامر يوسف البلايلي نادي سموحة النادي الأهلي

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