ختام دوري "مستقبل وطن" لكرة القدم في مركز ميت غمر.. صور

اختتمت أمانة حزب مستقبل وطن، في مركز ميت غمر بمحافظة الدقهلية، بطولة دورى مستقبل وطن، لكرة القدم، الموسم الرابع، وسط حضور جماهيري كبير وذلك علي ملعب مركز شباب بشلا.

حيث أقيمت مباراة القمة، بين فريقى اتميده ودنديط، في مباراة قوية تخللها عروض رياضية أبرزت المهارات لدي شباب مركز بشلا، داخل القرية، والإعداد المتقن، وأسفرت النتائج عن فوز فريق اتميدة ليصبح بطلا متوجا لدوري أمانة المركز علي مستوي المحافظة.

وبدأت فعاليات الختام المركز، بعزف السلام الوطني الجمهوري، ثم تلاوة أيات من الذكر الحكيم، واستعراض فقرات فنية وترفيهية للأطفال.

حضر الافتتاح المحاسب محمد المرشدي أمين عام حزب مستقبل وطن بالمحافظة، والنائب أحمد الألفي، والنائب جمال عبدالظاهر أمين التنظيم بالمحافظة، والنائب يسري المغازى عضو الهيئة العليا للحزب، والنائب طارق عبد الهادى الأمين المساعد للحزب بالمحافظة، والنائب عبده أبو عايشه، والنائب أحمد الحديدي، والنائب مكرم رضوان والنائب حسن المير، والسيد حجازي أمين الحزب بمركز ميت غمر، وعدد من أعضاء هيئة مكتب الحزب، ومشاركة عدد من القيادات التنفيذية والشعبية بالمحافظة، ولفيف من قيادات وأعضاء الحزب بالمركز.

وقال النائب محمد المرشدي أمين عام الحزب بمحافظة الدقهلية، إن الدورى يأتى في إطار السياسة التي ينتهجها بتنظيم العديد من الفاعليات والأنشطة المتنوعة للمواطنين، للتخفيف عنهم، سواء كانت أنشطة إجتماعية، أو ثقافية، أو رياضية، أو خدمية، والتركيز على فئة الشباب.

ومن جانبه، أكد النائب أحمد الألفي، أن فعاليات ذلك الدورى بنسخته الرابعة، تأتى فى ظل الرعاية والإهتمام الذى يوليه الحزب لقطاع الشباب والذى يعتبر العمود الفقرى للمجتمع المصرى.

وأضاف "الألفي"، أن الحزب يستهدف مشاركة أكبر عدد من الشباب بالبطولة وتنمية عضوية الشباب بالحزب، مؤكدا أنه سيتم تنظيم مجموعة من الفاعليات الثقافية والترفيهية للشباب المشارك.

وأوضح أحمد الألفي، أن بطولة دوري مستقبل وطن كرة القدم ناجحة للغاية وتقرب بين الشباب بجميع فئاتهم العمرية، وتنمي الروح الرياضية لديهم، بالإضافة إلى العوائد المادية للفائزين بالإضافة إلى التجمعات الشبابية الكبيرة والإقبال الجماهيري لمتابعتها وإعطاء الفرصة لذوي القدرات الخاصة في تلك المسابقات الرياضية.