نجوم العالم في مصر.. أنيل كابور أمام الأهرامات.. ويل سميث بجوار أبو الهول

حرص عدد من نجوم العالم على زيارة مصر، على مدار السنوات الماضية، ومشاهدة معالمها السياحية وحضارتها العريقة.

يرصد صدى البلد، في التقرير التالي، أبرز النجوم العالميين الذين قاموا بزيارة مصر، ودعموا السياحة.

أنيل كابور

حرص نجم بوليوود أنيل كابور، على زيارة أهرامات الجيزة خلال جولة سياحية له في مصر ، بصحبة زوجته سونيتا، التي تصمم أزياء أشهر الأفلام العالمية.

ونشر أنيل كابورعدة صور له عبر حسابه الرسمي بتطبيق انستجرام، من زيارته للأهرامات بصحبة زوجته سونيتا.

وعلق أنيل كابور على الصور، قائلا: «يد في يد نصنع الذكريات معًا في كل مكان نزوره»، وحصلت الصورة على آلاف الإعجابات والتعليقات من معجبي ومحبي أنيل كابور.

أنيل كابور وزوجته

جون لجند

النجم العالمي جون لجند، يصحب زوجته أمام أهرامات الجيزة، ليواصل مسيرة النجوم العالميين الذين قاموا بالترويج للياحة داخل مصر.

جون لجند

آمون ستار

أطلقت المطربة الأمريكية آمون ستار أجدد أعمالها الغنائية المصورة "حلوة يا بلدي"، التي تخوض خلالها مغامرة الغناء باللهجة المصرية.

واختارت آمون المستقرة في القاهرة منذ أربع سنوات التعبير عن حبها لمصر والمصريين عبر إعادة إحياء أغنية داليدا الشهيرة "حلوة يا بلدي" على طريقتها الغنائية الخاصة، عبر إطلاقها بشكل فيديو كليب مصور يجمع توليفة من مشاهد كليباتها الخاصة التي صورتها في عدة أماكن سياحية وأثرية في مصر، مثل الأهرامات ومعبد آمون وقصر شامبليون والهرم الأسود، وتطلق بها حملة لتشجيع السياحة المصرية عبر أغنياتها المصورة.

آمون ستار

ويل سميث

وقبل 5 سنوات، أثارت زيارة النجم العالمي ويل سميث لمعالم القاهرة السياحية ردود فعل إيجابية على مستوى العالم، ولا شك أن تلك الزيارة ستساهم بشكر كبير في دعم السياحة، وتشجيع السائحين على القدوم لمصر وزيارة معالمها السياحية، خاصة بعد ظهوره في عدة صور أمام أبو الهول والأهرامات وقناع الملك توت عنخ أمون، وهو يشير لتلك المعالم بسعادة بالغة، وشارك جمهوره على السوشيال ميديا تلك اللحظات، ما جعل الكثير منهم يتنامى بداخلهم الشغف لزيارة مصر ومعالمها السياحية.

ويل سميث

بارنيتي شوبرا

وقبل زيارة النجم العالمي ويل سميث لمعالم القاهرة السياحية، قامت النجمة الهندية بارنيتي تشوبرا، بزيارة الأقصر وأسوان، وذلك خلال أواخر فبراير الماضي، وشاركت عدة صور لها على موقع "إنستجرام" أثناء زيارتها لمصر، إذ حرصت على حضور تعامد الشمس على وجه رمسيس الثاني في أسوان وعمل جلسة تصوير لإحدى المجلات هناك.

بارنيتي شوبرا

مايكل بولتون

وقبل سنوات، حرص نجم البوب العالمى مايكل بولتون على زيارة الأهرامات، أثناء تواجده لإحياء حفل غنائي كبير هناك، وفور خروجه من الهرم حمل "بولتون" لافتة مكتوباً عليها "هذه مصر".

مايكل بولتون

مورجان فريمان

وفي عام 2015، استقبلت منطقة آثار الهرم، الفنان الأمريكي الشهير مورجان فريمان اليوم الجمعة وطاقم التصوير الخاص به لاستكمال تصوير الفيلم الوثائقي "قصة الله".

وبعدها نشر الفنان العالمي مورجان فريمان، عبر صفحته الرسمية بموقع التواصل الاجتماعي “فيس بوك”، عدة صور له، من زيارته السابقة لمصر قبل سنوات قليلة، إذ جاء لتصويره سلسلة وثائقية "قصة الإله" (story of god).

وكتب مورجان فريمان، في تعليقه على الصور: «هل تعلم أن قدماء المصريين كانوا يعتقدون أن الروح مكونة من أجزاء كثيرة؟، في رحلتي العالمية (story of god)، أردت أن أعرف كيف أصبحت الحياة الآخرة جزءًا من الدين، لذلك ذهبت إلى مصر مع عالمة المصريات سليمة إكرام، إلى المكان الذي لا تزال فيه أولى الآثار العظيمة عن الآخرة».

مورجان فريمان

فان دام

وقبل 10 سنوات، قام النجم العالمي جان كلود فان دام، بزيارة منطقة الأهرامات الأثرية، في إطار زيارته لـ مصر للاحتفال بعيد ميلاده وسط اثارها ومعالمها التاريخية .

فان دام

فان ديزل

وفي عام 2011، زار النجم العالمى فان ديزل، مصر، ونشر عبر صفحته الرسمية على موقع فيسبوك فيديو ظهر فيه خلال جولته داخل هرم خوفو، وعلق قائلا: «مصر المقدسة.. قلوبنا من أجل الحرية وصلواتنا من أجل السلام».

