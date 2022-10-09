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برلمان

عضو زراعة البرلمان: قرض دعم الأمن الغذائى يضمن توفير القمح

النائب أحمد البنا
النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب

أكد النائب أحمد البنا عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، على أهمية التوسع فى زراعة القمح خلال الأعوام المقبلة، لسد وتقليل الفجوة بين الإنتاج والاستهلاك من هذا المحصول الاستراتيجى المهم، داعيا لتشجيع وتحفيز المزارعين على التوسع فى زراعة القمح.

جاء ذلك خلال كلمته باجتماع  لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم برئاسة هشام الحصرى رئيس اللجنة لمناقشة  قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

وأعلن البنا موافقته على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي، مشيرا إلى أنه خطوة جيدة يضمن توفير القمح لمصر بطريقة سداد جيدة وفترة سماح خمس سنوات.

وقال عضو مجلس النواب، إن القرض يساعد فى علاج أزمة العجز فى القمح، بشكل مؤقت لحين زيادة قدرة البلاد على التوسع فى الانتاج وتحقيق الاكتفاء الذاتى، مشيرا إلى نجاح البلاد بفضل جهود الرئيس عبدالفتاح السيسى فى زيادة حجم الانتاج من القمح العام الحالى بزيادة  نحو مليون فدان.

وأضاف عضو لجنة الزراعة والرى بمجلس النواب، علينا أن نسعى لزيادة حجم الانتاج خلال الفترة المقبلة لتعويض العجز بين الانتاج والاستهلاك

ووافقت لجنة الزراعة والري والأمن الغذائي بمجلس النواب، اليوم برئاسة هشام الحصرى رئيس اللجنة على قرار رئيس جمهورية مصر العربية رقم 408 لسنة 2022 بشأن الموافقة على اتفاق قرض (المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة) بين جمهورية مصر العربية والبنك الدولي لإعادة الإعمار والتنمية بمبلغ 500 مليون دولار أمريكي.

الإنتاج الاستهلاك زراعة القمح المزارعين المشروع الطارئ لدعم الأمن الغذائي والاستجابة المرنة

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