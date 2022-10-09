احتفالاً بذكرى انتصار أكتوبر.. الجيل يفتتح مقرا جديدا للحزب بالوراق

عقدت لجنة حزب الجيل بقطاع شمال الجيزة، مؤتمرا جماهيريا احتفالاً بالعيد 49 لانتصار حرب أكتوبر، وتم افتتاح المقر الجديد في الوراق برئاسة ناصر سالمان.

وذلك بمشاركة الدكتور أحمد محسن قاسم أمين تنظيم حزب الجيل ومشيرة حسين الأمين العام المساعد أمينة المرأة، وكان فى استقبالهم أحمد عبد القادر آمين قطاع شمال الجيزة لحزب الجيل وقيادت الحزب فى إمبابة والوراق.



وأكد ناجى الشهابى رئيس الحزب، فى كلمته، أن المقاتل المصري سواء ضابطاً أو مجندا كان هو بطل الحرب والمفاجأة التى لم يتوقعها العدو فأربكت كل حساباته والذى وصفه سيدنا محمد صلى الله عليه وسلم بأنه خير أجناد الأرض.

وأكد الشهابى أن المصرى أثبت ذلك فى حرب اكتوبر وأشار إلى أن المقاتلين الشجعان حصدوا دبابات العدو الاسرائيلى الأمريكية باللار بي جيه المحمول على الكتف ودمر منها المقاتل المصري العشرات من الدبابات وظهر منهم المقاتل محمد عبد العاطى الذى دمر 23 دبابة والمقاتل محمد المصرى الذى دمر 35 دبابة، موضحا أن انتصار أكتوبر العظيم بدأ يوم رفض الشعب المصرى استقالة الرئيس عبد الناصر ويوم انتصر الجيش فى معركة رأس العش ودمر المدمرة إيلات.

وأكد أن حرب الاستنزاف العظيمة التى بدأها الجيش المصري فى عهد الرئيس جمال عبد الناصر كانت هى البروفة الحقيقية لحرب أكتوبر ووصفها بأنها اطول الحرب الحديثة مشيرا إلى أن انتصار الجيش المصري فى حرب اكتوبر كان ورائه عمل رائع تخطيطا وتدريبا وتنفيذاً.

وأشاد بالرئيس السادات صاحب قرار العبور والمشير احمد اسماعيل على القائد العام والفريق سعد الدين الشاذلي رئيس الأركان ومهندس الحرب واللواء حسنى مبارك صاحب الضربة الجوية واللواء محمد على فهمى قائد قوات الدفاع الجوي وصانع حائط الصواريخ الذى منع طائرات العدو من الاقتراب من محافظات القناة واللواء فؤاد ذكرى قائد القوات البحرية الذى أمن حدود الوطن البحرية وأغلق باب المندب.

وأكد ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل والمنسق العام للائتلاف الوطني للأحزاب السياسية المصرية فى كلمته على أهمية دور الزعيم الخالد جمال عبد الناصر فى إعادة بناء القوات المسلحة ورفعه شعار ما أخذ بالقوة لا يسترد إلا بالقوة وحيا الفريق أول محمد فوزى ووصفه بأنه بانى القوات المسلحة المصرية بعد يونيو 67 وأشاد بدور الفريق الشهيد عبد المنعم رياض رئيس الأركان الذى استشهد فى الخطوط الاولى من الجبهة والفريق محمد صادق القائد العام وزير الدفاع والفريق مدكور ابو العز وبالشهيد الأسطورة العميد ابراهيم الرفاعي .



وفى كلمته الشاملة أمام جماهير الوراق وقيادتها استعرض ناجى الشهابى رئيس حزب الجيل نشأت حزب الجيل فى عام 2000 ورفض لجنة شئون الأحزاب السياسية الموافقة خشية أن يكون التفافا على قرارها بتجميد نشاط حزب العمل الاشتراكى والذى كان الشهابى أحد مؤسسيه والأمين العام المساعد له وأمين لجنة الانتخابات المركزية وأنه ظل عامين فى أروقة المحكمة الإدارية العليا فى مجلس الدولة طاعنا على قرار لجنة شئون الأحزاب وبعدها بعامين حصل على حكم من رئيس مجلس الدولة ورئيس الدائرة الأولى بالمحكمة الإدارية العليا بإلغاء قرار لجنة شئون الأحزاب السياسية واحقية حزب الجيل فى التواجد على الخريطة الحزبية والسياسية المصرية .

وقال محمد شهاب المتحدث باسم حزب الجيل وآمين الإعلام أن ناجى الشهابى استعرض حيثيات الحكم ومنها وجود تميز فى برنامج حزب الجيل عن برامج الأحزاب الأخرى المصرية .وتحدث رئيس الحزب عن الجانب الاقتصادي و الأضرار التى تلحق بكل الدول التى تعاملت مع صندوق النقد الدولى،إذا دعا ناجى الشهابى الدولة المصرية إلى عدم الاتفاق مع صندوق النقد الدولى معللا ذلك بشروطة الصندوق المذلة والمهينة وانه يستهدف تفجير الاوضاع داخل مصر وطالب الحكومة بتغيير السياسات الاقتصادية الحالية القائمة على فرض الضرائب والرسوم و الاستدانة وبيع أصول الدولة إلى سياسات جديدة تحقق الإكتفاء الذاتى فى الغذاء والكساء والدواء وكل مستلزمات الشعب المصرى.

واقترح على الحكومة الحصول على النقد الأجنبى بالسماح المصريين بالخارج إلى جلب إحضار سيارة مستعملة إلى البلاد نظير سداده رسوم جمركية قيمتها الفان من الدولارات.

وأكد الشهابى أن حصيلتها ستكون ضعف قيمة قرض صندوق النقد الدولي مضيفا ان مصر تمتلك وفرة كبيرة من الطاقة نتيجة إنشائها محطات عملاقة لتوليد الكهرباء وتعانى اوروبا الآن من نقص حاد فى الطاقة نتيجة تداعيات الحرب الروسية الأوكرانية والجفاف الذى ضرب أوروبا مؤخرا.



.. وأكد الشهابي ان حزب الجيل داعم للدولة والرئيس السيسى وانه يقف معه بلا حدود فى قضايا الأمن القومى المصرى والعربى. وقد جرى حوار مباشر بين رئيس الحزب والقيادات الحزبية والسياسية الحاضرة وقد استعرض ناجي الشهابي في إجابته على الأسئلة المختلفة مواقف حزب الجيل وظروف نشأته وأكد أنه رفضاً لمحاولات جماعات الإخوان السيطرة التنظيمية لحزب العمل الاشتراكى ..



وأكد ناجي الشهابى ان حزب الجيل الديمقراطي قد تقدم برؤيته ومحاوره الي الأكاديمية الوطنية للتدريب في يونيو الماضي والتي جاءت متوافقة لما أعلنه مجلس أمناء الحوار الوطنى من المحاور الرئيسية واللجان الفرعية المنبثقة عنها.



وعلى هامش الاحتفال بذكرى انتصار أكتوبر المجيد قال ناجى الشهابي أن من أهم الأسباب التي أدت إلى الانتصار بحرب أكتوبر هى كلمة الله اكبر التى كانت تزلزل أرض المعركة وهى التى ساعدت جيشنا أن يتحمل ما لا يتحمله بشر والسبب الثانى هو عزيمة وإرادة الجندى المصرى للانتصار ..وهنأ ناجي الشهابي شعب مصر العظيم والأمة الإسلامية بمناسبة ذكرى المولد النبوي الشريف .







