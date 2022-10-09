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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار البلد

المتحف القومي للحضارة يستقبل سفينة شباب العالم

سفينة شباب العالم
سفينة شباب العالم

‏استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية ‏بالفسطاط وفد  سفينة شباب العالم  تحت إشراف عام من الجمعية العالمية للتبادل الشبابى فى اليابان التابعة لمكتب مجلس الوزراء اليابانى .

وكان فى استقبالهم الدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف واصطحبهم فى جولة تعريفية بالمتحف وأهدافه وأنشطته وفعالياته المختلفة  .

وقد أبدى أعضاء الوفد اعجابهم الشديد بالمتحف ومايحويه من كنوز أثريه وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج .

وقد حرصوا جميعا على إلتقاط الصور التذكاريه بين جنبات المتحف معربين عن امنياتهم فى تكرار الزيارة مرة أخرى .
ويذكر أن سفينة شباب العالم قد تأسست منذ عام ١٩٨٨ تحت رعاية الحكومة اليابانية بواقع ١٤ وفدا يضم ١٨٠ مشاركا .

وتشارك مصر بانتظام فى هذا البرنامج بأعضاء متميزين تم اختيارهم بعناية من شباب مصر على تنوع أعمارهم والبرنامج يتم مرة كل عام .

ويهدف البرنامج إلى تبادل الثقافات مع دول العالم ذات الطبيعة الخاصة فى المحتوى الثقافى وتكوين بذور الصداقة بين الشعب اليابانى وشعوب العالم .

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IMG-20221009-WA0020
IMG-20221009-WA0021
IMG-20221009-WA0021
المتحف القومي للحضارة المتحف القومي للحضارة المصرية سفينة شباب العالم الجمعية العالمية للتبادل الشبابى اليابان مجلس الوزراء الياباني

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