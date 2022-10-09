المتحف القومي للحضارة يستقبل سفينة شباب العالم

‏استقبل المتحف القومي للحضارة المصرية ‏بالفسطاط وفد سفينة شباب العالم تحت إشراف عام من الجمعية العالمية للتبادل الشبابى فى اليابان التابعة لمكتب مجلس الوزراء اليابانى .

وكان فى استقبالهم الدكتور كريم قنديل من العلاقات العامة بالمتحف واصطحبهم فى جولة تعريفية بالمتحف وأهدافه وأنشطته وفعالياته المختلفة .

وقد أبدى أعضاء الوفد اعجابهم الشديد بالمتحف ومايحويه من كنوز أثريه وقاعة المومياوات الملكية وقاعة النسيج .

وقد حرصوا جميعا على إلتقاط الصور التذكاريه بين جنبات المتحف معربين عن امنياتهم فى تكرار الزيارة مرة أخرى .

ويذكر أن سفينة شباب العالم قد تأسست منذ عام ١٩٨٨ تحت رعاية الحكومة اليابانية بواقع ١٤ وفدا يضم ١٨٠ مشاركا .

وتشارك مصر بانتظام فى هذا البرنامج بأعضاء متميزين تم اختيارهم بعناية من شباب مصر على تنوع أعمارهم والبرنامج يتم مرة كل عام .

ويهدف البرنامج إلى تبادل الثقافات مع دول العالم ذات الطبيعة الخاصة فى المحتوى الثقافى وتكوين بذور الصداقة بين الشعب اليابانى وشعوب العالم .

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