الجفاف يضرب القرن الإفريقي.. التلفزيون الصيني: اختفاء الأنهار الجليدية في القارة السمراء.. ومؤتمر المناخ بمصر طوق النجاة

*جفاف يضرب القرن الإفريقي

*القارة الإفريقية تعاني من التغييرات المناخية

*التلفزيون الصيني: مؤتمر المناخ بمصر طوق النجاه للقارة الإفريقية



يعاني القرن الأفريقي من أسوأ جفاف منذ 40 عامًا، ما أدى إلى تدمير المحاصيل ومقتل الماشية والحياة البرية؛ واختفاء الأنهار الجليدية، وتقلص البحيرات الكبرى؛ وتشريد السكان، إضافة إلى ضغط هائل في المياه.

لقد عانت إفريقيا من عواقب كبيرة، على الرغم من أنها تمثل من 2% إلى 3% من انبعاثات غازات الاحتباس الحراري العالمية.

كما أصدرت المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، مؤخرًا، تقرير "حالة المناخ في إفريقيا عام 2021"، وأشار التقرير إلى أن إفريقيا تواجه حاليًا العديد من المشكلات الناجمة عن تغير المناخ.

قال تقرير المنظمة العالمية للأرصاد الجوية، إن متوسط ​​درجة الحرارة في أفريقيا يرتفع بشكل سريع، ففي الفترة من عام 1991 وصولا لعام 2021، ارتفع متوسط ​​درجة الحرارة في أفريقيا بمعدل 0.3 درجة كل 10 أعوام، وقد ارتفع ذلك المعدل بشكل ملحوظ مقارنة بالفترة من 1961 إلى عام 1990. وتشير الإحصائيات إلى أن عام 2021 سيكون ثالث أو رابع أكثر الأعوام دفئًا على الإطلاق في إفريقيا.

إمكانية اختفاء الأنهار الجليدية في قارة إفريقيا

لتغير المناخ تأثير كبير ولا رجعة فيه على نظام الأرض، ويشمل ذلك اختفاء الأنهار الجليدية في خط الاستواء على جبل كينيا، وجبل كليمنجارو (تنزانيا) وجبل روينزوري (أوغندا).

وأظهر تحليل التقرير أن معدل ذوبان الجليد في إفريقيا أسرع من المتوسط العالمي.

وانخفضت المساحة الإجمالية للأنهار الجليدية في جبال روينزوري من حوالي 2 كيلومتر مربع في عام 1987 إلى حوالي كيلومتر مربع واحد في عام 2003. وانخفضت الأنهار الجليدية في جبل كليمنجارو من 11.40 كيلومترًا مربعًا في عام 1912 إلى 1.76 كيلومترًا مربعًا في عام 2011، مع خسارة إجمالية حوالي 85 ٪ من الغطاء الجليدي في 100 عام.

ومن المتوقع أن تختفي الأنهار الجليدية على جبل روينزوري وجبل كينيا بحلول عام 2030، بينما من المتوقع أن تختفي مناطق الجذب السياحي الرئيسية في كليمنجارو بحلول عام 2040.

وقال تقرير للتلفزيون الصيني إن انخفاض الأنهار الجليدية في جبال روينزوري يرجع إلى ارتفاع درجات الحرارة، في حين أن الانخفاض في الأنهار الجليدية على جبل كينيا وجبل كليمنجارو يرجع إلى انخفاض هطول الأمطار والرطوبة الجوية. وقال التقرير، إن اختفاء الأنهار الجليدية في شرق إفريقيا كليًا يعتمد على معدل هطول الأمطار في المستقبل.

فيما قالت نانسي جيتيجا، مديرة مؤسسة كينيا للحياة البرية الأفريقية، في مقابلة مع وسائل الإعلام، إنه في العام الماضي، مات 109 من الأفيال في حديقة تسافو الوطنية، وهي الأكبر في كينيا.

وقالت نانسي جيتيجا إنه على الرغم من انخفاض حالات الصيد الجائر بشكل كبير، إلا أن أعداد الأفيال تتراجع بشكل كبير بسبب الجفاف. ليس فقط الأفيال، ولكن الزرافات والحمر الوحشية وجميع الحيوانات البرية معرضة للخطر.

نزوح ملايين الأفارقة

ويوضح التقرير، أن مستويات سطح البحر ترتفع بشكل أسرع من المتوسط ​​العالمي على طول السواحل الأفريقية، خاصة على طول سواحل البحر الأحمر وجنوب غرب المحيط الهندي، والتي ترتفع بنحو 4 ملم سنويًا.

ومن المرجح أن يستمر هذا في المستقبل، ومن المتوقع أن يتعرض ما بين 108 ملايين و 116 مليون شخص لخطر ارتفاع مستوى سطح البحر في إفريقيا بحلول عام 2030.

إضافة إلى ذلك، شهدت عدة مواسم هطول الأمطار كميات غير كافية الأمطار، وزاد الجفاف في شرق إفريقيا سوءً، ما ترك السكان المحليين في حالة من انعدام الأمن الغذائي الحاد.

كما شهدت أجزاء كثيرة من شمال إفريقيا حرارة شديدة، لا سيما تونس والجزائر والمغرب وليبيا. تبع ذلك حرائق الغابات وتكررت العواصف الترابية.

وعلى مدار الخمسين عامًا الماضية، تسببت الأخطار المرتبطة بالجفاف في مقتل أكثر من 500 ألف شخص في إفريقيا وتسببت في خسائر اقتصادية بأكثر من 70 مليار دولار؛ وخلال هذه الفترة، أبلغت إفريقيا عن أكثر من 1000 كارثة مرتبطة بالفيضانات أدت إلى وفاة أكثر من مليوني شخص. تشير التقديرات إلى أن تأثيرات المناخ يمكن أن تكلف البلدان الأفريقية 50 مليار دولار سنويًا بحلول عام 2050.

لا تزال الأخطار المتعلقة بالمناخ عاملاً رئيسياً وراء عمليات النزوح الجديدة في إفريقيا. في عام 2021، سيكون هناك ما يقرب من 14.1 مليون شخص في أفريقيا جنوب الصحراء من النازحين داخليًا، منهم ما يقرب من 11.5 مليون سيتم تهجيرهم بسبب الصراع والعنف و 2.5 مليون سيتشردون بسبب الكوارث.

مؤتمر المناخ في مصر

في نوفمبر من هذا العام، سيعقد المؤتمر السابع والعشرون بشأن تغير المناخ (COP27) في مدينة شرم الشيخ، ويأمل هذا الاجتماع في دفع القارة الأفريقية لتعزيز التعاون مع جميع الأطراف ومساعدة أفريقيا على تحقيق نقلة نوعية في معالجة تغير المناخ. أعرب قادة وخبراء من العديد من الدول الأفريقية عن أن إفريقيا تلعب دورًا مهمًا في معالجة تغير المناخ العالمي.

وأكد التلفزيون الصيني ضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الدعم اللازم للجهود ذات الصلة التي تبذلها البلدان الأفريقية، ولا سيما البلدان المتقدمة التي ينبغي أن تفي بجدية بالتزاماتها الاستثمارية، وزيادة الدعم المالي والتقني وبناء القدرات للبلدان الأفريقية، والعمل المشترك على تعزيز التنمية المستدامة في أفريقيا.

ويشكل التعاون الصيني الأفريقي مثالاً يحتذى به في معالجة تغير المناخ العالمي، وظلت الصين تدعم بنشاط جهود إفريقيا للتصدي لتغير المناخ. في عام 2021، اعتمد المؤتمر الوزاري الثامن لمنتدى التعاون الصيني الأفريقي "إعلان التعاون الصيني الأفريقي بشأن تغير المناخ"، داعيًا المجتمع الدولي إلى اتخاذ خطوات حاسمة للتصدي بفعالية لتغير المناخ.

بعد أعمال التنمية الخضراء في "الأنشطة الرئيسية الثمانية" ، تم إدراج مشروع التنمية الخضراء في أول خطة مدتها ثلاث سنوات من "رؤية التعاون الصيني الأفريقي 2035" كواحد من "المشاريع التسعة".

ووفقًا للخطة، ستساعد الصين إفريقيا في تنفيذ 10 مشاريع لحماية البيئة الخضراء وتغير المناخ، ودعم بناء "السور الأخضر العظيم في إفريقيا"، وبناء مناطق عرض منخفضة الكربون ومناطق عرض للتكيف مع تغير المناخ في إفريقيا.