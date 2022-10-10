محمد سامى يشارك متابعيه بـ صورة له مع احمد داش

نشر المخرج محمد سامى، صورة له مع احمد داش ، عبر حسابه الشخصي بموقع التواصل الاجتماعي “إنستجرام ”.

وعلق محمد سامى “ مع الموهوب احمد داش ، تصوير مسلسل العمدة لرمضان 2023 إن شاء الله ”.

ويذكر أن أعلن المخرج محمد سامي عن بدء تصوير مسلسل العمدة، ونشر سامي عدة صور عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي للصور والفيديوهات انستجرام.

وظهر في الصور برفقة محمد رمضان والمنتج محمد السعدي، وعلق قائلا:"بسم الله ، مسلسل العمده ، رمضان ۲۰۲۳ ، للنجم محمد رمضان ، قصة و إخراج محمد سامي ، سيناريو و حوار محمد سامی و مهاب طارق ، إنتاج محمد السعدي و جوهر ميديا هب ، إن شاء الله سنمتعكم كما عودناكم أنا و أخويا محمد رمضان".