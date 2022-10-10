أخبار التكنولوجيا| أرخص لاب توب من HP ممكن تشتريه.. وأفضل هاتف من سامسونج يمكنك شرائه بأرخص سعر

نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :



أطلقت شركة هونر الصينية إعلانا تشويقيا لهاتفها المميز القادم Honor X40 GT ، والذي تستعد الشركة لإطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيضم الهاتف تصميم جديد، مع عدد من التحسينات الكبيرة أبرزها البطارية الكبيرة والأداء القوي.



خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت عدد من التقارير قلق مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp بشأن اعتزام التطبيق إطلاق خدمة مدفوعة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي كان بمثابة صاعقة بالنسبة لبعض المستخدمين، حيث سيحصل البعض على ميزات إضافية لا يعرفها المستخدمون الآخرون في النسخة المجانية.



تعد أجهزة لاب توب HP واحدة من أفضل أجهزة اللاب توب على الإطلاق، وتتميز بكفاءة الأداء الذي يظهر جليا عند استخدام اللاب توب لساعات طويلة، وفتح برامج ثقيلة والعمل عليها بدون أى مشكلات كبيرة قد يتأثر بها المستخدم.



تجذب هواتف سامسونج الكثير من المستخدمين وراغبي الشراء نظرا لتقنياتها وإمكاناتها الكبيرة التي تجعلها تتربع على عرش هواتف الأندرويد في العالم، وهناك العديد من هواتف سامسونج الشهيرة التي تتصدر الإعلانات مثل هواتف Galaxy S22 الرائدة، والتي لا يستطيع الكثير من المشترين تحمل تكلفتها.



في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون من محبى ألعاب الفيديو، الإطلاق الرسمي للعبة Gotham Knights، اجتاجت تسريبات كثيرة صفحات ومنتديات الألعاب خلال الأيام الماضية تتحدث عن تفاصيل اللعبة وأحداثها قبل الإطلاق، الأمر الذي أثار استياء مطوري اللعبة.



قررت شركة لوفتهانزا Lufthansa حظر جهاز Apple Airtag من شركة آبل على متن رحلاتها الجوية، وأكدت الشركة أنه يجب كل على كل من يمتلك الجهاز تركه بالمنزل.