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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

أخبار التكنولوجيا| أرخص لاب توب من HP ممكن تشتريه.. وأفضل هاتف من سامسونج يمكنك شرائه بأرخص سعر

أخبار التكنولوجيا
أخبار التكنولوجيا

 نشر "صدى البلد"، مجموعة من الموضوعات الخاصة بـ التكنولوجيا خلال الساعات الماضية، ما بين أخبار وتقارير عن أحدث التقنيات، نستعرض أبرزها فيما يلي :

 

هونر تشوق لهاتفها المتميز Honor X40 GT بمواصفات جبارة.. صور


أطلقت شركة هونر الصينية إعلانا تشويقيا لهاتفها المميز القادم Honor X40 GT ، والذي تستعد الشركة لإطلاقه خلال الأسابيع القليلة القادمة، حيث سيضم الهاتف تصميم جديد، مع عدد من التحسينات الكبيرة أبرزها البطارية الكبيرة والأداء القوي.

 

واتساب بفلوس قريبا!.. أفضل تطبيقات مجانية بديلة ومشفرة للدردشة


خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت عدد من التقارير قلق مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp بشأن اعتزام التطبيق إطلاق خدمة مدفوعة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي كان بمثابة صاعقة بالنسبة لبعض المستخدمين، حيث سيحصل البعض على ميزات إضافية لا يعرفها المستخدمون الآخرون في النسخة المجانية.

 

بـ 5 آلاف جنيه.. أرخص لاب توب من HP ممكن تشتريه


تعد أجهزة لاب توب HP واحدة من أفضل أجهزة اللاب توب على الإطلاق، وتتميز بكفاءة الأداء الذي يظهر جليا عند استخدام اللاب توب لساعات طويلة، وفتح برامج ثقيلة والعمل عليها بدون أى مشكلات كبيرة قد يتأثر بها المستخدم.

 

لمحدودي الدخل.. أفضل هاتف من سامسونج يمكنك شرائه بأرخص سعر


تجذب هواتف سامسونج الكثير من المستخدمين وراغبي الشراء نظرا لتقنياتها وإمكاناتها الكبيرة التي تجعلها تتربع على عرش هواتف الأندرويد في العالم، وهناك العديد من هواتف سامسونج الشهيرة التي تتصدر الإعلانات مثل هواتف Galaxy S22 الرائدة، والتي لا يستطيع الكثير من المشترين تحمل تكلفتها.

 

الحرق ينتشر ومسئول تنفيذي غاضب.. تحذيرات لمحبي Gotham Knights


في الوقت الذي ينتظر فيه الكثيرون من محبى ألعاب الفيديو، الإطلاق الرسمي للعبة Gotham Knights، اجتاجت تسريبات كثيرة صفحات ومنتديات الألعاب خلال الأيام الماضية تتحدث عن تفاصيل اللعبة وأحداثها قبل الإطلاق، الأمر الذي أثار استياء مطوري اللعبة.

 

طيران لوفتهانزا تحظر منتج شهير من آبل على متن رحلاتها


قررت شركة لوفتهانزا Lufthansa حظر جهاز Apple Airtag من شركة آبل على متن رحلاتها الجوية، وأكدت الشركة أنه يجب كل على كل من يمتلك الجهاز تركه بالمنزل.

 

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