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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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تكنولوجيا

واتساب بفلوس قريبا!.. أفضل تطبيقات مجانية بديلة ومشفرة للدردشة 

أفضل تطبيقات مجانية
أفضل تطبيقات مجانية بديلة لواتساب ومشفرة للدردشة 

خلال الساعات القليلة الماضية، أثارت عدد من التقارير قلق مستخدمي تطبيق الدردشة الأشهر واتساب WhatsApp بشأن اعتزام التطبيق إطلاق خدمة مدفوعة خلال الفترة القادمة، الأمر الذي كان بمثابة صاعقة بالنسبة لبعض المستخدمين، حيث سيحصل البعض على ميزات إضافية لا يعرفها المستخدمون الآخرون في النسخة المجانية.

 

وعلى الرغم من الاهتمام الكبير الذي يلقاه واتساب WhatsApp على اعتبار أنه التطبيق الأكثر استخداما في العالم، فإن هذا القرار قد يدفع المستخدمين إلى التفكير في التحويل لتطبيق دردشة آخر مجاني وأكثر أمانا بديلا لواتساب، ونعرض عددا من هذه التطبيقات فيما يلي   

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تطبيق تليجرام Telegram:

 

وعلى الرغم من أن تطبيق تليجرام قد أطلق بالفعل نسخته المدفوعة منذ فترة إلا أنه النسخة المجانية الخاصة به يفضلها الكثير من المستخدمين، نظرا لأنها تتمتع بعدد من الميزات الحصرية الغير موجودة في تطبيق واتساب، كما أن خدمة الرسائل مشفرة بدرجة عالية للغاية، كما حذر حذر مؤسس تيليجرام ، بافيل دوروف، منذ أيام من استخدام واتساب  لتجنب اختراق الهواتف، ومحاولة استخدام أى تطبيق دردشة آخر لحماية بياناتهم، والابتعاد فورا عنه. 

 

 وقال دوروف إن واتساب مليء بالثغرات الأمنية التي تسمح باختراقه، كما أنه يتيح السماح للحكومات ووكالات إنفاذ القانون وكذلك الهاكرز بتجاوز التشفير والتدابير الأمنية الأخرى الموجودة عليه، وزعم دوروف أن واتساب لن يكون آمنًا أبدًا". 


تطبيق سيجنال Signal :

 

ويتميز تطبيق سيجنال بنسبة أمان عالي للغاية مقارنة بواتساب، ويفضله الكثير من المستخدمين، كما كان أثار مؤسسه موكسي مارلينسبيك، الجدل العام الماضي، بإعلانه اختراق شركة Cellebrite الإسرائيلية المتخصصة فى إختراق بيانات الهواتف الذكية لأغراض استخباراتية، كنوع من الانتقام   حيث هددت الشركة تطبيق سيجنال فى وقت سابق، تهدد فيه تطبيق سيجنال باختراقه وكشف بيانات مستخدميه. 

 

وينصح إيلون ماسك، أغنى شخص في العالم، باستخدام سيجنال كبديل لواتساب، نظرا لتوفيره التشفير الكامل والحفاظ على بيانات مستخدميه، كما قال إدوارد سنودن، وهو موظف سابق في وكالة الأمن القومي الأمريكية وملاحق قضائيًا بتهمة تسريب تفاصيل برنامج تجسس، بأنه يستخدم سيجنال. 

 

تطبيق فايبر VIBER 

 

ويعد تطبيق فايبر Viber  واحد من أفل تطبيقات الدردشة المشفرة، ويضم عدد كبير من المستخدمين حول العالم، يتجاوز المليار مستخدم، كما أنه يتمتع بميزات حصرية لمستخدميه، كما كان أول تطبيق يوفر ميزة الرسائل المختفية، وتطبيق Viber هو تطبيق مملوك لشركة الاتصالات الأمريكية Verizon وهى من أكبر شركات الاتصالات في الولايات المتحدة والعالم، ويوفر ميزة إخفاء الأونلاين، وحذف الرسائل عن طريق الخطأ منذ فترة طويلة. 
 

تطبيق Element 


ويوفر التطبيق التشفير لمستخدميه من طرف إلى طرف، كما أنه يوفر تخزينًا لامركزيًا عند التسجيل، كما يمكن الحصول على جميع الميزات التي تحتاجها في واتساب، مثل الغرف العامة والخاصة الخاصة بمكالمات الفيديو ، ومشاركة الملفات وأفضل جزء هو أنه يعمل أيضًا مباشرة على المتصفح إذا كنت لا ترغب في استخدام التطبيق على هاتفك الذكي، كما لا تحتاج إلى أي تفاصيل تعريف شخصية مثل معرف البريد الإلكتروني أو رقم الهاتف للاشتراك ، وبالتالي الحفاظ على هويتك. 
 

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