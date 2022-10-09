صدمة اليوم.. واتساب هيبقى بفلوس اشتراك بعد كده.. اعرف السعر

أطلق تطبيق المراسلة الفورية واتساب WhatsApp خدمة "الاشتراك المتميز" premium subscription مقابل مبلغ من المال، لكنه لم يتم إطلاق الاشتراك المدفوع رسميًا بعد، فهي متاحة فقط لمستخدمي الإصدار التجريبي الذين سيستمتعون بجميع الميزات الإضافية.

وفقًا لـموقع جي إس إم آرينا التقني ، سيتم تخصيص الاشتراك المميز في واتساب للشركات والبيزنس ، مما يعني أن معظم الميزات المدفوعة لن تكون مفيدة بشكل خاص للمستخدم العادي.

واتساب يطلق ميزة الاشتراك المدفوع

وبحسب ما ورد ، يمنح الحساب المتميز "رابط اتصال قابل للتخصيص" إلى واتساب الخاص بك ، والذي يمكن تغييره مرة كل 3 أشهر ، و من المفترض أن تكون طريقة أسهل للعملاء للعثور على نشاط تجاري معين بدلاً من كتابة رقم الهاتف.

سيسمح الإصدار المدفوع من التطبيق أيضًا بما يصل إلى 10 أجهزة متصلة في نفس الوقت بنفس الحساب، و بهذه الطريقة ، يمكن للموظفين إدارة الحساب. وبالإضافة إلى ذلك يمكن إجراء مكالمة فيديو مع ما يصل إلى 32 مشاركًا.

نظرًا لأن الوظيفة لا تزال في مرحلة تجريبية ، لم يتقدم واتساب ببيان رسمي أو إعلان رسمي ، لذلك لا نعرف سعر خدمة الاشتراك الجديدة أو تاريخ إطلاقها.