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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

تكنولوجيا

طيران لوفتهانزا تحظر منتج شهير من آبل على متن رحلاتها

شركة لوفتهانزا تحظر
شركة لوفتهانزا تحظر منتج شهير من آبل على متنها

قررت شركة لوفتهانزا Lufthansa حظر جهاز Apple Airtag من شركة آبل على متن رحلاتها الجوية، وأكدت الشركة أنه يجب كل على كل من يمتلك الجهاز تركه بالمنزل. 

 

وحسب موقع USA Today فإن شركة لوفتهانزا تعد بهذا القرار هي أول شركة طيران تمنع حمل جهاز Apple Airtag للتتبع في رحلاتها الجوية.  

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واستندت شركة لوفتهانزا إلى سياسة الاستخدام المحظور للأجهزة الإلكترونية أثناء الرحلات الجوية، حيث برزت الشركة بأن الجهاز ينتمي إلى فئة الأجهزة الإلكترونية المحمولة التي قد تسبب مشكلات أثناء رحلات الطيران.    

 

وفقًا لموقع الأخبار الألماني watson فإن “جهاز التتبع Apple Airtag يخضع لأنظمة البضائع الخطرة الخاصة بمنظمة الطيران المدني الدولي للنقل على متن الطائرات، والتي تقر بضرورة  إلغاء تنشيط أجهزة التعقب أثناء الرحلة بسبب وظيفة الإرسال الخاصة بها ، مثل الهواتف الذكية وأجهزة اللاب توب، وأجهزة التابلت وغيرها”، بحسب  المتحدث باسم لوفتهانزا.  

 

وجاء هذا القرار بعد صيف محبط للغاية لشركة الطيران وركابها، حيث تم تسجيل عدة شكاوى من قبل الركاب بشأن حقائبهم الضائعة، من ناحية، وبين وعود الشركة التي لم تتحقق من ناحية أخرى، مما تسبب في استخدام جهاز التتبع من آبل للمحافظة على الحقائب. 

 

وليس من الواضح ما إذا كانت شركات الطيران الأخرى ستتبع ذلك ، لكن لوفتهانزا تقول إن أجهزة AirTag غالبًا ما يتم إزالة بطارياتها قبل تسجيل الوصول.

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