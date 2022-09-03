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إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

أخبار العالم

بسبب إضراب الطيارين.. ماذا يحدث داخل شركة لوفتهانزا الألمانية؟

لوفتهانزا الألمانية
لوفتهانزا الألمانية

بدأ طيارو شركة "لوفتهانزا" الألمانية للطيران الإضراب عن العمل فجر يوم أمس الجمعة حيث من المقرر أن يستمر حتى نهاية اليوم السبت.

وأفادت وسائل إعلام أن الشركة اضطرت لـ إلغاء نحو 800 رحلة جوية، ما أثر على 130 ألف راكب بسبب إضراب طياري الشركة عن العمل احتجاجا على تدني الأجور من جراء التضخم.

وطلبت "لوفتهانزا" من ركابها التحقق عبر الإنترنت من وضع رحلاتهم، والتواصل مع مركز الاتصال من أجل إعادة الحجز، وتجنب السفر إلى المطارات.

وقالت في بيان: "إنه بسبب الإضراب فإن عدد المراكز المتاحة للخدمة بالشركة قليل أو منعدم، لذا من المستبعد جدا أن يعرض عليك بديل فوري للرحلة".

وألغت شركة الطيران الألمانية رحلاتها من فرانكفورت وميونيخ، الجمعة، نتيجة الإضراب. ومن الممكن أيضا أن تلغى أو تؤجل المزيد من الرحلات يومي السبت والأحد، بسبب آثار الإضراب. 
 

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