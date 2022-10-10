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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

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الاتحاد العام للجمعيات الأهلية: لدينا ما يقارب من 52 ألف جمعية

صدى البلد

قال طلعت عبد القوي، رئيس الاتحاد العام ل الجمعيات الأهلية، إن عدد الجمعيات والمؤسسات الأهلية وصل إلى 52 ألفا و600، ولكن بعد قرار توفيق أوضاع الجمعيات، تقدم في المرحلة الأولى 32 ألف جمعية لضبط أوضاعها.

 

وأضاف طلعت عبد القوي، خلال مداخلته الهاتفية ببرنامج من مصر المذاع على قناة سي بي سي، أن المرحلة الثانية لتوفيق الأوضاع بدأت من شهر 4 وحتى منتصف شهر 10، حيث تقدم خلالها 4 ألاف جمعية، بإجمالي 36 جمعية أهلية.

 

وتابع: يمكن للكيانات التي تمارس العمل الأهلي الاستفادة وتوفيق أوضاعها لتكون كيان في هيئة مؤسسة أو جمعية أهلية.

 

واسترسل: النظام الجديد لتوفيق الأوضاع يعتمد على التسجيل الإلكتروني والورقي، والذي شكل عائق بسيط خاصة للأهالي في القرى والريف.


وأكمل الاتحاد يبذل أقصى جهد في التوعية بضرورة توفيق أوضاع المؤسسات الأهلية، مشددا على أن القانون الجديد ينص على وجود حصر دقيق لكافة الكيانات التي تمارس العمل الأهلي والجمعيات التي لم توفق أوضاعها، وتحويلهم إلى المحكمة والتي بدورها تأمر بحل هذا الكيان.

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