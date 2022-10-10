تجديد حبس شخصين لسرقتهما سيارة في مدينة السلام

جدد قاضي المعارضات، حبس شخصين ١٥ يوما على ذمة التحقيقات التي تجري معهم بسرقتهما سيارة بمدينة السلام.

تبلغ لقسم شرطة السلام أول من أحد الأشخاص- مقيم بدائرة القسم قرر باكتشافه سرقة سيارته حال توقفها أسفل العقار سكنه.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات بإستخدام التقنيات الحديثة أمكن تحديد السيارة المستخدمة فى إرتكاب الواقعة، وتبين أنها مبلغ بسرقتها وأن وراء ارتكاب الواقعة شخصين لهما معلومات جنائية مقيمان بدائرة القسم.

تم استهدافهما وضبطهما وبحوزتهما فرد خرطوش وطبنجة وعدد من الطلقات مختلفة الأعيرة.

وبمواجهتهما اعترفا بتكوينهما تشكيلا عصابيا تخصص نشاطه الإجرامى فى إرتكاب جرائم سرقة السيارات بأسلوب "توصيل الأسلاك"، وحيازتهما للأسلحة النارية بقصد الدفاع، وتم بإرشاد هما ضبط السيارتين المٌبلغ بسرقتهما بمكان إخفائها تم إتخاذ الإجراءات القانونية.