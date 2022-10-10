برلماني : على مصنعي السيارات صديقة البيئة تجنّب نوع معيّن من البطاريات

حذر النائب نبيل دعبس، من بعض الأمور الفنية التي يجب تجنبها أثناء عمليات تصنيع السيارات صديقة البيئة.

وقال دعبس خلال كلمته امام الجلسة العامة لمجلس الشيوخ والتي تناقش تقرير اللجنة المشتركة من لجنة الصناعة والتجارة والمشروعات المتوسطة والصغيرة ومتناهية الصغر ومكتبى لجنتى الشئون الدستورية والتشريعية، والطاقة والبيئة والقوى العاملة عن مشروع قانون مقدم من الحكومة بإنشاء المجلس الأعلى لصناعة السيارات وصندوق تمويل صناعة السيارات صديقة البيئة انه يجب علي المصنعين لتلك السيارات اتخاذ اللازم نحو العمل علي تخفيض انبعاث غاز ثاني اكسيد الكربون وكذلك علينا تجنب نوع معين من البطاريات الخاصة بتلك السيارات والتي يحدث لها انفجار شديد جدا عن الاصطدام وهو ما يسبب كوارث وضياع أرواح.