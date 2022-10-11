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إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

مرأة

برج العقرب.. حظك اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 : مكاسب مالية

برج العقرب وحظك اليوم
برج العقرب وحظك اليوم

تشير توقعات برج العقرب اليوم، أنك قد تحصل على اعتراف في العمل بسبب مناهجك المذهلة أو مهاراتك في إدارة الوقت.

وإليك توقعات برج العقرب اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 على الصعيد المهني والصحي والعاطفي.

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برج العقرب وحظك اليوم الثلاثاء 11 أكتوبر 2022

يمكنك الاستمتاع بيومك على أكمل وجه مع أحبائك، حياتك المهنية قد تقلع، قد تحصل على اعتراف في العمل بسبب مناهجك المذهلة أو مهاراتك في إدارة الوقت، قد يبدأ البعض مشروعًا جديدًا في شراكة، قد تبدو بداية بطيئة ولكن قد تسير الأمور وفقًا لتوقعاتك قريبًا، يجب عليك تعيين فريق تسويق ماهر للترويج لعملك.

توقعات برج العقرب مهنيا

اليوم لا يقل عن فرصة رائعة لإكمال جميع مشاريعك المعلقة في العمل، قد يساعدك زملاؤك في العمل في إكمال عملك.

توقعات برج العقرب صحيا

أولئك الذين عملوا بجد لفترة طويلة قد يأخذون استراحة جيدة من العمل ويستثمرون بعض الوقت في تدليل أنفسهم، قد يستمتع البعض بأنشطة الاسترخاء والمنتجعات الصحية والعلاج بالتدليك.

توقعات برج العقرب عاطفيا

يجب أن تحافظ على غرورك من أجل حفظ علاقتك، قد تهمل شريكك بسبب جدول العمل المزدحم ، ولكن قد تندم عليه لاحقًا.

توقعات برج العقرب خلال الأيام المقبلة

يمكنك التمتع بمكاسب مالية غير متوقعة، قد يستفيد البعض أيضًا من الممتلكات الموروثة، قد تزيد موارد الدخل.

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