الزمالك بطل الساعات الأخيرة في الميركاتو.. تفاصيل الصفقات الجديدة

يرى الإعلامي محمد شبانة، أن نادي الزمالك هو بطل الساعات الأخيرة في الميركاتو الصيفي وقبل أقل من ساعة على غلق الميركاتو، من أجل التعاقد مع مصطفى شلبي قادمًا من إنبي، وعمرو السيسي قادمًا من طلائع الجيش.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية ETC، تصريحات جمال عبد الحميد وانتقاده لأداء الزمالك في مباراة فلامبو، وتصريحات رئيس الزمالك بحرية تعبير كل شخص والإدلاء برأيه، نعتبره تحول في أسلوب إدارة نادي الزمالك من خلال تقبله للرأي الأخر.

وأضاف، البعض تحدث عن نقل فيريرا غضبه لإسماعيل يوسف وربط الأخير بنشر صورة مع فيريرا واستخدام إيموشنز القلوب للتعليق عليه.

وأكمل شبانة، لو سألتوني عن رأي في الانتقادات التي يتعرض لها فيريرا لن أتفق معها، صحيح أن الزمالك لم يظهر بمستواه المعهود واللاعبين استسهلوا المباراة لكن هذه الأمور لاتجعلنا ننكر ما قدمه فيريرا للزمالك في الفترة الأخيرة، تولي المهمة في مارس الماضي، وحقق بطولتين مع الفريق، وجعل لاعبو الزمالك يسيطرون بشكل كبير على المشاركة أساسيًا في منتخب مصر رفقة المحترفين.

وأتم، ما كان يجب أن تصدر هذه التصريحات من عضو مجلس إدارة في النادي، كان من الممكن أن يتم الانتقاد ولكن ليس بهذا الشكل.