عاجل
english EN
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري
الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

توك شو

نموذج ملهم..عبد الغفار: مدير الصحة العالمية أشاد بتجربتنا للقضاء على فيروس سي

وزير الصحة
وزير الصحة

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تفاصيل زيارة تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية لـ مصر .

 

txt

عبدالغفار ومدير عام الصحة العالمية يبحثان التوسع في مجال إنتاج الأدوية واللقاحات

txt

وزير الصحة: تقديم كافة سبل الدعم لإنشاء مصانع أدوية إماراتية بمصر

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر" : "مدير منظمة الصحة العالمية  أشاد بـ  تجارب مصر الصحية ومنها القضاء على فيروس سي ".

 

وأضاف خالد عبد الغفار : "مصر كانت رقم واحد في العالم في معدلات الإصابة بفيروس سي و اليوم أصبحت  هي ومعها دولة اخرى فقط بالعالم المتقدمين لـ منظمة الصحة العالمية لإعلانهم خاليين من فيروس سي ".

 

وتابع خالد عبد الغفار :"  منظمة الصحة العالمية راقبت الخطوات التي اعتمدتها  مصرفي ملف القضاء على فيروس سي ".

 

وأكمل خالد عبد الغفار :"  منظمة الصحة العالمية  وضعت مصر كـ نموذج ملهم للكثير من دول العالم في ملف القضاء على فيروس سي، و مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بما فعلته مصر في مواجهة جائحة كورونا وإحداث التوازن بين الاقتصاد والصحة  العامة وتنفيذ المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة ".

عبد الغفار وزير الصحة اخبار التوك شو فيروس سي الصحة العالمية

ﺗﻔﻀﻴﻼﺕ اﻟﻘﺮاء

على منصات البيع الآن.. الهون النحاس القديم مقابل 450 ألف جنيه| تفاصيل

اقفز من السفينة.. هل يرحل محمد صلاح عن ليفربول؟|3 أندية تطلب الفرعون

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

ماتت فجأة والمدرس بيشرح.. القصة الكاملة لوفاة طالبة داخل الفصل بالشرقية

إنبي يوافق على بيع مصطفى شلبي للزمالك

الحقونا البنت مبتنطقش .. الحصة الأخيرة لـ طالبة إعدادية أبو رواش |القصة كاملة

أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

محتوى قليل الأدب.. أم شهد من عدسة التيك توك لـ الكلبش| ما القصة؟

ترشيحاتنا

صديقي وبلاش رخامة.. شيرين عبد الوهاب تكشف سر علاقاتها بدكتور الإدمان

عمل واحد يسترها كلها.. علي جمعة: السلف أحصوا عيوب الإنسان بـ8 آلاف

أخبار الفن: ظهور عبلة كامل بعد غياب و أول تعليق من شيرين عبد الوهاب بعد صلحها مع حسام حبيب

حظك اليوم وتوقعات الأبراج الثلاثاء 11 أكتوبر 2022 .. وقت صعب للعقرب ومفاجأة لهؤلاء

بينها مصر.. 7 سفن تغادر أوكرانيا لنقل الحبوب للدول الأخري

مصر والإمارات.. 50 عاما من الحب والاحترام والثقة الغالية بين البلدين

ﺑﺎﻟﺼﻮﺭ

مشروب في منزلك.. يخلصك من السيليوليت واحتباس السوائل والسموم

إطلالات لـ هيفاء وهبي وضعتها في مأزق

هل شرب الماء اثناء تناول الطعام يسبب الكرش| طبيب يجيب

في لقاء مع أحمد مجدي.. كيف تجعل الممثلين شركاء في العمل الفني

فيديو

النائب محمد أبو العينين صاحب الفكرة.. الصحف والمواقع العالمية تحتفي بإقامة حفل دار الأزياء العالمية "ستيفانو ريتشي" بالأقصر

تنازلت عن القضايا.. هل عادت شيرين عبدالوهاب إلى حسام حبيب/مستشارها القانوني يوضح

عادل إمام قرر التفرغ لأحفاده واختيار الأعمال الفنية بدقة.. ماذا قال نجل الزعيم عن والده "فيديوجراف"

ماتوا والمدرس بيشرح .. تفاصيل مؤلمة في وفاة طالبتين

المزيد

ﻣﻘﺎﻻﺕ

د. آية صلاح

ذكاؤك الاجتماعي مدخلك لنجاح علاقاتك

عزة عاطف

علب الكانز.. لتحقيق الكنز

نيفين منصور

نسيج الكلمات

د. ماريان جرجس

معنويات وطن

نجاة عبد الرحمن

من طرف خفي " 30 “

هند عصام

أحمس.. قاهر الهكسوس

إلهام أبو الفتح

كيف استعدت مصر للمؤتمر الاقتصادي ؟

إبراهيم شعبان

أكتوبر 73 .. السلاح والسياسة والحقيقة

اﻟﻤﺰﻳﺪ