نموذج ملهم..عبد الغفار: مدير الصحة العالمية أشاد بتجربتنا للقضاء على فيروس سي

كشف الدكتور خالد عبد الغفار وزير الصحة، تفاصيل زيارة تيدروس أدهانوم مدير منظمة الصحة العالمية لـ مصر .

وقال خالد عبد الغفار في مداخلة هاتفية مع الإعلامي عمرو أديب في برنامج " الحكاية " المذاع على قناة " إم بي سي مصر" : "مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بـ تجارب مصر الصحية ومنها القضاء على فيروس سي ".

وأضاف خالد عبد الغفار : "مصر كانت رقم واحد في العالم في معدلات الإصابة بفيروس سي و اليوم أصبحت هي ومعها دولة اخرى فقط بالعالم المتقدمين لـ منظمة الصحة العالمية لإعلانهم خاليين من فيروس سي ".

وتابع خالد عبد الغفار :" منظمة الصحة العالمية راقبت الخطوات التي اعتمدتها مصرفي ملف القضاء على فيروس سي ".

وأكمل خالد عبد الغفار :" منظمة الصحة العالمية وضعت مصر كـ نموذج ملهم للكثير من دول العالم في ملف القضاء على فيروس سي، و مدير منظمة الصحة العالمية أشاد بما فعلته مصر في مواجهة جائحة كورونا وإحداث التوازن بين الاقتصاد والصحة العامة وتنفيذ المبادرات الصحية مثل 100 مليون صحة ".