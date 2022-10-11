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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
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رياضة

توصية لجنة التخطيط في الأهلي وراء التعاقد مع غزال الترسانة

صدى البلد

كشف الإعلامي محمد شبانة، أن  إدارة الأهلي أنهت التعاقد بشكل رسمي مع محمد غزال لاعب وسط نادي الترسانة؛ بعد رحيله عن صفوف الشواكيش في الميركاتو الصيفي الحالي، ليتعاقد معه الأحمر في صفقة انتقال حر.

وتابع محمد شبانة في تصريحات تليفزيونية لبرنامجه بوكس تو بوكس المذاع على فضائية  ETC، محمد غزال تواجد في مقر النادي الأهلي بالجزيرة، أمس للتوقيع على عقود انضمامه لصفوف المارد الأحمر والانضمام لتدريبات فريق مواليد 2003 لحين تصعيده مع الفريق الأول تحت قيادة السويسري مارسيل كولر المدير الفني للفريق الأول.

لجنة التخطيط.. 

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وأضاف شبانة،  توصية لجنة التخطيط برئاسة محسن صالح ساهمت في ضم اللاعب ضمن سياسة إدارة الكرة بالنزول  بمعدل الإعمار في الفريق خلال المواسم القادمة.

وأكمل، اللجنة تري أن اللاعب يمتاز بالقوة الجسمانية وأنه يشبه عمرو السولية لاعب الفريق في طريقته وأسلوبه داخل الملعب خاصة ان السولية اقترب علي الاعتزال وبدأت في البحث عن خليفته مؤخراً

وأتم، محمد غزال صاحب الـ19 عاما يجيد  اللعب في وسط الملعب ويمتلك إمكانيات فنية وبدنية رائعة تجعله إضافة قوية للفريق في الموسم الجديد.

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