تداول 13 ألف طن بضائع عامة ومتنوعة بموانئ البحر الأحمر

أعلن المركز الإعلامي لهيئة موانى البحر الاحمر أن إجمالي عدد السفن المتواجدة على أرصفة موانئ الهيئة 11 سفينة وتم تداول 13000 طن بضائع عامة ومتنوعة ، 610 شاحنات و 75 سيارة حيث شملت حركة الواردات 7000 طن بضائع ، 365 شاحنة و 41 سيارة فيما شملت حركة الصادرات 7000 طن بضائع ، 245 شاحنة و 34 سيارة .



حيث يستعد ميناء سفاجا اليوم لاستقبال السفينة امل بينما تغادر السفينتان الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس فيما استقبل الميناء بالأمس السفينتين الحرية 2 وبوسيدون اكسبريس وغادرت السفينة امل ، كما استقبل ميناء نويبع اليوم السفينتين سينا وعمان فيما شهد الميناء بالامس رحلات مكوكية ( وصول وسفر ) للسفينتين سينا وعمان .



وسجلت موانئ الهيئة وصول وسفر 790 راكبا بموانيها .

