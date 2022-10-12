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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
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الإشراف العام
إلهام أبو الفتح
رئيس التحرير
أحمــد صبـري

رياضة

متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

سافيو
سافيو

أعلنت المحكمة التأديبية في بوليفيا، أن البرازيلي برونو سافيو لاعب الفريق الأول لكرة القدم بـ النادي الأهلي، متمردًا، بعد غيابه عن جلسة الاستماع.

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يأتي ذلك بعد طرد سافيو في مباراة أولويز ريدي في الدوري البوليفي بعد محاولة الاعتداء على حكم المباراة، جاد فلوريس، وعوقب بالإيقاف لمدة 3 مباريات، ولكنه رحل عن فريقه بوليفار إلى الأهلي بعد تلك المباراة.

وفتح الاتحاد البوليفي لكرة القدم من خلال لجنة الانضباط التابعة له تحقيقًا في سبتمبر الماضي، بسبب اتهام برونو سافيو، وكان من المفترض أن يمتثل أمام المحكمة اليوم الثلاثاء.

وحسب ما أفاد موقع "paginasiete" البوليفي، فإن المحكمة التأديبية الرياضية أعلنت غياب البرازيلي برونو سافيو، ووصفته بـ"المتمرد"، في دعوى الاعتداء على الحكم جاد فلوريس.

وأشارت التقارير إلى أنه تم استدعاء سافيو للإدلاء بأقواله حول الواقعة، لكن علم أنه لم يفعل ذلك في التاريخ المحدد لتواجده مع فريقه في مصر، مما جعل المحكمة تحدد له موعدًا اليوم عبر الإنترنت للتواصل افتراضيًا، لكن اللاعب لم يمتثل أمام المحكمة، مما جعل المحكمة تعلن أنه متمرد".

قرار المحكمة 

وقررت المحكمة إرسال ذلك الإعلان إلى محل سكن اللاعب قبل مغادرته بوليفيا، وإعلامه بذلك، في انتظار رد البرازيلي عليه.

وكانت تقارير بوليفية قد أشارت إلى أن واقعة سافيو قد تؤدي إلى إيقافه عن ممارسة كرة القدم لفترة 6 أشهر أو عام بالكامل.

وشارك سافيو في مباراة واحدة مع الأهلي يوم الأحد الماضي أمام الاتحاد المنستيري في ذهاب دور الـ32 المؤهل لدور المجموعات ببطولة دوري أبطال إفريقيا، والتي فاز بها العملاق الأحمر بهدف نظيف سجله محمد عبد المنعم في الدقائق الأخيرة من المباراة..

ومن المفترض أن تقام مباراة الإياب يوم الأربعاء المقبل في القاهرة، ويكفي الأهلي فيها التعادل بأي نتيجة ليصعد إلى دور المجموعات.

بوليفيا برونو سافيو النادي الأهلي الأهلى جاد فلوريس

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متمرد.. المحكمة التأديبية في بوليفيا تصدم الأهلي من جديد بشأن البرازيلي سافيو

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