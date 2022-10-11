لتسهيل انتقاله للريال..بند جديد في عقد هالاند يثير الجدل مع مانشستر سيتى

كشفت تقارير صحفية عن وجود شرط جزائي جديد في عقد النجم النرويجي إيرلينج هالاند مع فريقه الإنجليزي مانشستر سيتي.

وخرجت منذ فترة تقارير في وسائل الإعلام الإسبانية تقول إن الفتى الشاب إيرلينج هالاند يمتلك بندًا في عقده مع مان سيتى بطل الدوري الإنجليزي يمنح الأفضلية لفريق ريال مدريد الإسباني بطل دوري الابطال فى النسخة الأخيرة من أجل الظفر بخدماته.

تصريحات جوارديولا

وكان بيب جوارديولا، مدرب مانشستر سيتي، قد نفى هذا الأمر، حيث قال منذ أيام: “هذا ليس صحيحًا، ليس لديه شرط جزائي بشأن ريال مدريد أو أي فريق آخر، هذا ليس صحيحًا”.

ولكن وفقًا لشبكة “ذا أثلتيك” الإنجليزية، فإن هناك بندًا آخر في عقد هالاند يتضمن شرطًا جزائيًا بقيمة 200 مليون يورو، يبدأ من صيف عام 2024، عندما يمر عامان على عقده في ملعب الاتحاد.

ثم تنخفض قيمة الشرط الجزائي المذكور مع اقتراب عقده الذي تبلغ مدته 5 سنوات من نهايته.

وتابعت الشبكة أنه بشكل حاسم ينطبق البند على أي نادٍ خارج إنجلترا وليس فقط ريال مدريد، لكن لن يتمكن أي منافس في الدوري الإنجليزي الممتاز من تفعيل الخيار في أي وقت خلال إقامة هالاند في مانشستر سيتي.

هذا يجعل الانتقال من مانشستر سيتي مباشرة إلى نادٍ إنجليزي آخر شبه مستحيل.

وأختتمت الشبكة أنه من نواحٍ عديدة، فإن شرط الإفراج هو مجرد إجراء شكلي، حيث هناك مطلب واحد فقط للسماح برحيل هالاند، إذ يجب أن يكون هناك عرض مناسب على الطاولة.